ΒΙΝΤΕΟ: Άλλος το γκολ, άλλος ο MVP!

Ο Ντιονί ήταν ο λυτρωτής της Ομόνοιας στη ρεβάνς της Πέμπτης (13/08) με τη Λίνκολν και ήταν αυτός που κέρδισε το χειροκρότημα. Έδωσε πολλές δυνάμεις χωρίς να είναι στο 100%, στις μονομαχίες ήταν παρών ενώ το γκολ του χάρισε την πρόκριση στην ομάδα του.

Σύμφωνα όμως με τον κόσμο των πρασίνων που ψηφίζουν μετά από κάθε παιχνίδι, MVP βγήκε ο Ματέο Μάριτς. Βέβαια, όχι άδικα! Ο 28χρονος ήταν παντού μέσα στο γήπεδο, «έκοβε κι έραβε», και ήταν εκ των διακριθέντων. Σαν «αφανής ώρας». Οι φίλοι του «τριφυλλιού» αναγνώρισαν το καλό αγωνιστικό του πρόσωπο και του έδωσαν… ψήφο εμπιστοσύνης!