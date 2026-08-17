ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΒΙΝΤΕΟ: Άλλος το γκολ, άλλος ο MVP!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

ΒΙΝΤΕΟ: Άλλος το γκολ, άλλος ο MVP!

Σαν «αφανής ώρας»

Ο Ντιονί ήταν ο λυτρωτής της Ομόνοιας στη ρεβάνς της Πέμπτης (13/08) με τη Λίνκολν και ήταν αυτός που κέρδισε το χειροκρότημα. Έδωσε πολλές δυνάμεις χωρίς να είναι στο 100%, στις μονομαχίες ήταν παρών ενώ το γκολ του χάρισε την πρόκριση στην ομάδα του.

Σύμφωνα όμως με τον κόσμο των πρασίνων που ψηφίζουν μετά από κάθε παιχνίδι, MVP βγήκε ο Ματέο Μάριτς. Βέβαια, όχι άδικα! Ο 28χρονος ήταν παντού μέσα στο γήπεδο, «έκοβε κι έραβε», και ήταν εκ των διακριθέντων. Σαν «αφανής ώρας».  Οι φίλοι του «τριφυλλιού» αναγνώρισαν το καλό αγωνιστικό του πρόσωπο και του έδωσαν… ψήφο εμπιστοσύνης!

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΟΜΟΝΟΙΑΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Από τις ακαδημίες της Μπαρτσελόνα, καριέρα στην Ισπανία και τώρα... Λάρνακα

ΑΕΚ

|

Category image

Ακόμη έχει τα φόντα για το απόλυτο!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Γίνεται ερυθρόλευκος ο Κάσερες

Super League

|

Category image

Αλλάζει… λουκ στην επίθεση

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο ΠΑΟΚ πήρε 17χρονο Έλληνα από τη Ντόρτμουντ

Super League

|

Category image

Προς αποχώρηση από τον ΑΠΟΕΛ ο Ρόσα, με πρόταση από αλλού

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Τεχνικός διευθυντής Ντόρτμουντ: «Παρακολουθούσαμε τον Κωνσταντέλια καιρό, είναι πολύ ταλαντούχος με πλούσια εμπειρία»

Super League

|

Category image

Aποκλείστηκε από το Cincinati Open η Σάκκαρη

Τένις

|

Category image

Mέχρι το 2030 ο Κέρβιν Αριάγκα στην ΑΕΚ

Super League

|

Category image

«Φουντώνει» ο ανταγωνισμός

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Νίκολιτς: «Θα πεθάνουμε στο γήπεδο για την πρόκριση»

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Κύπελλο Ελλάδας: ΑΕΛ και Άρης στη League Phase

Super League

|

Category image

Στην Ιπσουιτς ο Ενσίσο αντί 30 εκατ. ευρώ

Premier League

|

Category image

Πώς η μεταγραφή του Κωνσαντέλια στην Ντόρτμουντ έφερε εμφύλιο στη Λειψία

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Η «FairSquare» ζήτησε από την Επιτροπή της FIFA να βάλει «μπλόκο» στην υποψηφιότητά του Ινφαντίνο

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Διαβαστε ακομη