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Το βάρος του Παναθηναϊκού στην τακτική ενόψει Χράντετς Κράλοβε

ΓΗΠΕΔΟ

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Το βάρος του Παναθηναϊκού στην τακτική ενόψει Χράντετς Κράλοβε

Συνέχισε με πρωινή προπόνηση στο Κορωπί, την προετοιμασία του

Την προετοιμασία του για την νέα ευρωπαϊκή αναμέτρησή του, με αντίπαλο την Χράντετς Κράλοβε στο ΟΑΚΑ (20.8, 21:30) συνέχισε με πρωινή προπόνηση στο Κορωπί η ομάδα του Παναθηναϊκού.

Το τεχνικό επιτελείο δούλεψε πάνω στην ταχύτητα και την ποιότητα της κυκλοφορίας, αλλά και στις κινήσεις των ποδοσφαιριστών χωρίς την μπάλα. Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στις αποστάσεις ανάμεσα στις γραμμές και στις σωστές τοποθετήσεις των παικτών κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης.

Ο Νίστρουπ και οι συνεργάτες του στάθηκαν επίσης στις αποφάσεις που καλούνται να πάρουν οι ποδοσφαιριστές όταν έχουν την μπάλα στα πόδια τους και οι πράσινοι ανανέωσαν το ραντεβού τους για την Τρίτη.

Το σχετικό δελτίο Τύπου: Με πρωινή προπόνηση τη Δευτέρα στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει της πρώτης αναμέτρησης με τη Χράντετς Κράλοβε (20/08, 21:30), για τα playoffs του UEFA Conference League.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση και συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, τακτική, εξάσκηση στις στατικές φάσεις και παιχνίδι.

Η επόμενη προπόνηση του Τριφυλλιού είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη.

sport-fm.gr

Κατηγορίες

Super League

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