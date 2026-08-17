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Αναντικατάστατος με το... καλημέρα ο Κάστανος και «πρωταγωνιστής»

ΓΗΠΕΔΟ

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Αναντικατάστατος με το... καλημέρα ο Κάστανος και «πρωταγωνιστής»

Δείχνει να ξεθωριάζει ο νέος... επαναπατρισμός.

Αν και σε μία μεταγραφική περίοδο, τίποτα δεν είναι σίγουρο, ο Γρηγόρης Κάστανος όπως όλα δείχνουν θα παραμείνει στα ιταλικά γήπεδα. 

Πλέον να αποτελεί βασική μονάδα στην Ελλάς Βερόνα ενώ πριν λίγο διάστημα ο προπονητής της Ιταλικής ομάδας είχε μιλήσει με εγκωμιαστικά σχόλια για τον Κύπριο μέσο και για το νέο του ρόλο στην ομάδα.

Στο παιχνίδι κυπέλλου της Κυριακής (16/08) ήταν αναντικατάστατος στην πρόκριση σε βάρος της Βίρτους Εντέλα. Μετά το 2-2 που έστειλε το παιχνίδι στα πέναλτι, ήταν ένας εκ των τριών παικτών που ευστόχησαν στην άχαρη διαδικασία.

Αναντικατάστατος λοιπόν με το... καλημέρα και «πρωταγωνιστής».

Ακούστηκε έντονα για παραμονή στο νησί μας, σενάρια που φούντωσαν μετά το περίπου ένα εξάμηνο παρουσίας στον Άρη και επειδή «έπαιξε» έντονα στο ρεπορτάζ της Ομόνοιας.

Χ.Χ

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