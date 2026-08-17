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Το τέλος μιας «Οδύσσειας»

ΓΗΠΕΔΟ

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Το τέλος μιας «Οδύσσειας»

Ο Άρης επέστρεψε και συνεχίζει την προετοιμασία για τη νέα σεζόν στη βάση του

Μια… oδύσσεια διάρκειας 46 ημερών έλαβε τέλος το Σάββατο (14/08) για τον Άρη. Οι πράσινοι της Λεμεσού επέστρεψαν στη βάση τους μετά από ενάμιση (!) μήνα, στον οποίο πραγματοποίησαν το βασικά στάδιο προετοιμασίας σε Λετονία, Πολωνία και Αυστρία.

Το τεχνικό επιτελείο του Άρη θέλησε να δώσει όλα τα εφόδια στους ποδοσφαιριστές για εντατική δουλειά και κατάλληλη προετοιμασία, με στόχο να είναι έτοιμοι στην έναρξη της νέας περιόδου όπου ως τυπικά γηπεδούχοι (29/08) θα υποδεχθούν τον Απόλλωνα. Κάθε αρχή και… δύσκολη λοιπόν, κι έτσι οι πράσινοι θέλουν να είναι όσο πιο κοντά γίνεται στο 100%. Το Σαββατοκύριακο ολόκληρη η ομάδα πήρε ανάσες, όμως η δουλειά αρχίζει ξανά.

Απ’ εκεί και πέρα, όπως τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου της ομάδας, Κώστας Παπαδόπουλος, σε ραδιοφωνικές του τοποθετήσεις, η τρέχουσα εβδομάδα ενδέχεται να φέρει μεταγραφικές εξελίξεις. Εξάλλου, εκκρεμεί και η απόφαση για τη θέση του τερματοφύλακα, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Βανά Άλβες (6-8 εβδομάδες), αφού υπάρχουν σκέψεις για ενίσχυση κάτω από τα γκολπόστ.

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