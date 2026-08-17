«Δεν αμφιβάλω για την ομάδα μας»

Παρά την ήττα στο Trophée des Champions (Σούπερ Καπ) από την Λανς με 1-0, ο Λουϊς Ενρίκε επικεντρώθηκε στα... μαθήματα που πήρε από τον αγώνα και στο μαχητικό πνεύμα που επέδειξαν οι παίκτες του: «Όταν βλέπεις τα πρόσωπα όλων των παικτών μετά από μια τέτοια ήττα, πρέπει να θυμάσαι ότι είναι δύσκολο να κερδίσεις τρόπαια, αγώνες. Η εκτίμηση αυτού του στοιχείου είναι σημαντική».

Ο Ισπανός προπονητής της Παρί Σεν Ζερμέν, παραμένει πεπεισμένος για τις ικανότητες της ομάδας του: «Δεν έχω καμία αμφιβολία για το τι είναι φτιαγμένη αυτή η ομάδα. Θέλουμε να βελτιωνόμαστε καθημερινά. Θα συνεχίσουμε με αυτήν την νοοτροπία. Πρέπει να συνεχίσουμε να παίζουμε με τον ίδιο τρόπο που παίζαμε μέχρι τώρα».