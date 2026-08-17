ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Η καλύτερη κυπριακή παρουσία σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα! - Δηλώσεις

Το 27ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών - Γυναικών μπορεί κάλλιστα να θεωρηθεί ως ένα από αυτά που ο κυπριακός στίβος είχε πολύ καλή παρουσία στο σύνολο, με τέσσερις (4) τελικούς και δύο θέσεις οκτάδας. Η διοργάνωση τού Μπέρμιγχαμ έχει πολλαπλές αναγνώσεις και θα απασχολήσει τούς ιθύνοντες στην ΚΟΕΑΣ για σωστή μελέτη και αξιοποίηση το επόμενο διάστημα, ούτως ώστε να έρθουν ακόμα περισσότερες συμμετοχές και βελτιωμένες παρουσίες στο μέλλον...

Στον... δημοσιογραφικό απολογισμό, επισημαίνουμε αρχικά το ότι από τους 11 Κύπριους αθλητές και αθλήτριες που κέρδισαν τη συμμετοχή τους στο «Μπέρμιγχαμ 2026», οι οκτώ εμφανίζονται για πρώτη φορά στην κορυφαία ευρωπαϊκή σκηνή τού στίβου. Κι αυτό δεν ήταν τόσο εύκολο να το διαχειριστούν όλοι το ίδιο και να περιορίσουν το συναίσθημα τού δέους, για το ότι βρίσκονται ανάμεσα στους κορυφαίους τής Ευρώπης στο αγώνισμά τους. Όλοι τους αποκόμισαν σημαντικότατες εμπειρίες, από την παρουσία τους στο Στάδιο «Αλεξάντερ» και από τον καθένα και την καθεμιά εναπόκειται στο πώς θα τις αξιοποιήσουν μελλοντικά, ούτως ώστε να μην λείψουν ποτέ από τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή γιορτή τού στίβου και να διεκδικήσουν συμμετοχές και στις μεγαλύτερες στιβικές διοργανώσεις, που είναι οι Ολυμπιακοί και τα Παγκόσμια Πρωταθλήματα.

Από τους οκτώ (8) πρωτοεμφανιζόμενους, δύο κατάφεραν να φτάσουν μέχρι τον τελικό τού αγωνίσματός τους, δείχνοντας την ποιότητά τους. Η Ελένα Κουλιτσένκο μπήκε πλέον στη μικρή ομάδα των Κυριάκου Ιωάννου, Μίλαν Τράικοβιτς και Απόστολου Παρέλλη, με πρόκριση σε τελικό σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις. Στη μεταβατική πρώτη «επαγγελματική» της χρονιά, έθεσε τα θεμέλια για πολύ καλύτερα επόμενα χρόνια, κατακτώντας τη 10η θέση στο ύψος. Από τους πιο πειθαρχημένους αθλητές μας, με σταθερά μεγάλες επιτυχίες σε όλες τις διοργανώσεις μικρών ηλικιακών κατηγοριών, είναι ο Ιωσήφ Κεσίδης, ο οποίος στα 21 του, στην πρώτη παρουσία του σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, κατάφερε να μπει στον τελικό και να ανταγωνιστεί τούς κορυφαίους σφυροβόλους στον κόσμο. Μάλιστα, φρόντισε να ζήσει στο έπακρο την παρουσία του στον τελικό, μένοντας μέχρι τέλους στο στάδιο, για να αποκτήσει ακόμα περισσότερες εικόνες για τον τρόπο που λειτουργούν οι πολύ πιο έμπειροί του σφυροβόλοι...

Όλοι οι υπόλοιποι πρωτοεμφανιζόμενοι έδωσαν ό,τι καλύτερο μπορούσαν την ημέρα που αγωνίστηκαν και μπορεί να μην έκαναν το βήμα παραπάνω ή την υπέρβαση, αλλά είδαν, έζησαν και έμαθαν πολλά. Χαμένες ευκαιρίες υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντα στον αθλητισμό και ιδιαίτερα στο πολύ δύσκολο άθλημα τού στίβου, στο οποίο κάποιες μικρές λεπτομέρειες καθορίζουν την αγωνιστική σου παρουσία, το αποτέλεσμα και πολλές φορές τα μετάλλια... Γι’ αυτό όλα τα παιδιά που πήραν το «βάφτισμα του πυρός» στο Μπέρμιγχαμ, θα πρέπει να νιώθουν περήφανοι για τη συμμετοχή τους, να δουλέψουν ακόμα πιο σκληρά και να θέτουν υψηλούς στόχους.

Ιδιαίτερη περηφάνια αισθάνθηκαν και οι πιο... έμπειροι τής ομάδας, που ήταν ο Μίλαν Τράικοβιτς και η Φίλιππα Φωτοπούλου, οι οποίοι κέρδισαν και την πιο ψηλή θέση, την 8η. Στην 6η του συμμετοχή σε ένα Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ο Τράικοβιτς αποδεικνύει πως παραμένει ακόμα στην ελίτ των 110μ. με εμπόδια τής Ευρώπης. Η διαχρονικότητά του, η σταθερότητά του, η ωριμότητά του και η πολύ σκληρή δουλειά που βάζει στις προπονήσεις αποτελούν το ιδανικό παράδειγμα για τον κάθε νεαρό αθλητή και νεαρή αθλήτριά μας... Ο 7ος Ολυμπιονίκης μας, ο οποίος είναι και ο άνδρας αθλητής μας με την υψηλότερη θέση στην ιστορία Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων, με την 5η το 2016 στο Άμστερνταμ, κατάφερε να προκριθεί σε ακόμα έναν τελικό και να ήταν ανάμεσα στους διεκδικητές των μεταλλίων, όμως ο Άγγλος Μπένετ τού έριξε ένα - δυο πολύ δυνατά χτυπήματα στο αριστερό χέρι και τον «εκτροχίασε». Ωστόσο, ο κυπριακός στίβος αισθάνεται πολύ υπερήφανος για τον Μίλαν Τράικοβιτς, έστω και αν η 8η θέση στον τελικό των 110μ. με εμπόδια δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική παρουσία του στο Μπέρμιγχαμ, κάτι που τον στενοχώρησε.

Τη δική της ξεχωριστή ιστορία σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα γράφει και η Φίλιππα Φωτοπούλου, η οποία για τρίτη συνεχόμενη χρονιά καταφέρνει να προκριθεί στον τελικό του άλματος σε μήκος! Κάτι πρωτόγνωρο για γυναίκα αθλήτριά μας, η οποία ισοφάρισε το ρεκόρ των τριών τελικών τού Απόστολου Παρέλλη. Παρά το ότι είχε και λίγο την εύνοια τής τύχης, αφού κατέλαβε τη 13η θέση στα προκριματικά και πέρασε στον τελικό λόγω τραυματισμού τής Σουηδέζας Χάλμπεργκ Χοσάιν, απέδειξε σε αυτόν πως ανήκει πραγματικά στις κορυφαίες Ευρωπαίες άλτριες τού μήκους! Με την ταχύτητα και την αλτικότητά της, η Φίλιππα Φωτοπούλου πήδησε στα 6,67μ. στο πρώτο άλμα της και σφράγισε για πρώτη φορά θέση στην πρώτη οκτάδα!!! Μετά την 5η και 7η θέση τής Ελένης Αρτυματά στα 200μ (2010 και 2012 αντίστοιχα), η 8η θέση τής Φίλιππας Φωτοπούλου είναι η καλύτερη για γυναίκα αθλήτριά μας σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα.

Σε γενικές γραμμές θεωρούμε ότι η παρουσία τού κυπριακού στίβου στο 27ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ήταν η κορυφαία όλων των εποχών. Για πρώτη φορά υπήρχαν κυπριακές προκρίσεις σε τελικό σε τέσσερα (4) διαφορετικά αγωνίσματα!!! Το 2016 στο Άμστερνταμ, υπήρχαν και πάλι τέσσερις κυπριακές προκρίσεις σε τελικό, όμως οι τρεις ήταν στο ίδιο αγώνισμα, το άλμα σε ύψος ανδρών και βέβαια η 4η αυτή του Μίλαν Τράικοβιτς στα 110μ. με εμπόδια. Τώρα, στο Μπέρμιγχαμ την πορεία τους μέχρι τον τελικό τού αγωνίσματός τους έζησαν οι Μίλαν Τράικοβιτς (110μ. με εμπόδια, 8ος), Ιωσήφ Κεσίδης (σφυροβολία, 12ος), Ελένα Κουλιτσένκο (ύψος, 10η) και Φίλιππα Φωτοπούλου (μήκος, 8η). Πέραν από τους τελικούς, η 11μελής αποστολή περιλάμβανε οκτώ (8) πρωτοεμφανιζόμενους, επτά (7) από τους 11 είναι κάτω των 24 ετών, κάτι που αφήνει πολύ αισιόδοξα μηνύματα για το μέλλον τού κυπριακού στίβου.

Όλη στην κυπριακή αποστολή, παρά τον διαφορετικό χρόνο άφιξης και αναχώρησης λειτούργησαν σαν μια δεμένη αλυσίδα, με τον αρχηγό τής αποστολής κ. Χρίστο Τζιώρτα να είναι στο πλευρό όλων κάθε στιγμή και λεπτό, τον φυσικοθεραπευτή μας Χρίστο Μίτα να «ξοδεύει» ώρες για να προετοιμάσει και να αποκαταστήσει μυικά τούς αθλητές και αθλήτριές μας. Συγχαρητήρια σε όλους τούς αθλητές και αθλήτριες μας που εκπροσώπησαν επάξια τον κυπριακό στίβο στο 27ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, Μίλαν Τράικοβιτς, Φίλιππα Φωτοπούλου, Ελένα Κουλιτσένκο, Ιωσήφ Κεσίδη, Βαλεντίνα Σάββα, Πέτρο Μιχαηλίδη, Γρηγόρη Νικολάου, Αντρανίκ Σαρκίς Αστζιάν, Λοΐζο Χρυσοστόμου, Στυλιάνα Ιωαννίδου και Καλλιόπη Κουντούρη. Συγχαρητήρια στους υπεύθυνους προπονητές που βρέθηκαν στο Μπέρμιγχαμ, Πανίκο Χαραλάμπους, Απόστολο Παρέλλη, Γιώργο Αρέστη, Αντώνη Γιαννουλάκη, Ηλία Αγαπίου και Κυριάκο Αντωνίου και στους προσωπικούς προπονητές των εκπροσώπων μας. Καλή συνέχεια...

ΜΠΡΑΒΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΛΕΣ...

27ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 2026: ΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μίλαν Τράικοβιτς (110μ. εμπόδια) 13.87 (-0,3) 8/35 - ΤΕΛΙΚΟΣ

(α γύρος: 13.50 -1,1μ/δ, 1ος 2η σειρά - 1ος, Ημιτελικά: 13.40 -0,1μ/δ, 2ος 1η σειρά - 8ος)

Λοΐζος Χρυσοστόμου (ύψος) 2,10μ. 24/26

Γρηγόρης Νικολάου (τριπλούν) 15,77μ. (-0,6) 18/23

Αντρανίκ Σαρκίς Αστζιάν (τριπλούν) 15,45μ. (+0,7) 22/23

Πέτρος Μιχαηλίδης (σφαιροβολία) 18,78μ. 21/30

Ιωσήφ Κεσίδης (σφυροβολία) 72,27μ. 12/30 - ΤΕΛΙΚΟΣ

(προκριματικά: 75,48μ. 11ος)

Καλλιόπη Κουντούρη (400μ.) 54.45 30/30

Ελένα Κουλιτσένκο (ύψος) 1,88μ. 10/30 - ΤΕΛΙΚΟΣ

(προκριματικά: 1,91μ. - πέρασε με το όριο 1η)

Στυλιάνα Ιωαννίδου (ύψος) 1,80μ. 28/30

Φίλιππα Φωτοπούλου (μήκος) 6,67μ. (+1,5) 8/29 - ΤΕΛΙΚΟΣ

(προκριματικά: 6,60μ. +2,3μ/δ, 13η)

Βαλεντίνα Σάββα (σφυροβολία) 65,50μ. 19/30

ΟΙ 18 ΚΥΠΡΙΑΚΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

1990 Μάριος Χατζηανδρέου (τριπλούν) 16,63μ. 10ος

1998 Πρόδρομος Κατσαντώνης (200μ.) 21.24 7ος

2010 Ελένη Αρτυματά (200μ.) 22.61 5η

2012 Ελένη Αρτυματά (200μ.) 23.59 7η

2016 Μίλαν Τράικοβιτς (110μ. εμπόδια) 13.44 5ος

2016 Δημήτρης Χονδροκούκης (ύψος) 2,24μ. 7ος

2016 Βασίλης Κωνσταντίνου (ύψος) 2,24μ. 9ος

2016 Κυριάκος Ιωάννου (ύψος) Δ.Κ.Ε. /

2018 Απόστολος Παρέλλης (δισκοβολία) 63,62μ. 8ος

2018 Νεκταρία Παναγή (μήκος) 6,29μ. 11η

2022 Απόστολος Παρέλλης (δισκοβολία) 63,32μ. 8ος

2022 Φίλιππα Φωτοπούλου (μήκος) 6,26μ. 12η

2024 Απόστολος Παρέλλης (δισκοβολία) 62,53μ. 9ος

2024 Φίλιππα Φωτοπούλου (μήκος) 6,58μ. 11η

2026 Μίλαν Τράικοβιτς (110μ. εμπόδια) 13.87 8ος

2026 Φίλιππα Φωτοπούλου (μήκος) 6,67μ. 8η

2026 Ελένα Κουλιτσένκο (ύψος) 1,88μ. 10η

2026 Ιωσήφ Κεσίδης (σφυροβολία) 72,27μ. 12ος

Χρίστος Τζιώρτας: «Υπήρξε επαγγελματισμός και πνεύμα ομαδικότητας»

Αρχηγός της κυπριακής αποστολής στο 27ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών - Γυναικών, το οποίο διεξήχθη από τις 10 έως τις 16 Αυγούστου 2026, ήταν το μέλος τού Διοικητικού Συμβουλίου τής ΚΟΕΑΣ κ. Χρίστος Τζιώρτας, ο οποίος εξήρε την παρουσία των αθλητών και αθλητριών μας, απονέμοντάς τους τα εύσημα για την αγωνιστική και συνολική παρουσία τους στο Μπέρμιγχαμ.

«Θα ήθελα να δηλώσω την ικανοποίησή μας ως Ομοσπονδία, για την ομολογουμένως αξιέπαινη παρουσία των αθλητών και αθλητριών μας. Για πρώτη φορά σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα είχαμε πλουραλισμό σε αγωνίσματα, καταφέραμε να έχουμε τέσσερις συμμετοχές σε τελικό, που πιστεύω πως για το μέγεθος τού κυπριακού αθλητισμού είναι ένα θετικό δείγμα, το οποίο πιστεύουμε ακράδαντα ότι θα υπάρχει και συνέχεια. Διαφαίνεται ότι υπάρχει μία νέα γενιά αθλητών και αθλητριών με πολύ καλές προοπτικές, και αυτό φάνηκε ακόμα και με τους νεαρότερους τής ομάδας. Θα ήθελα να εξάρω ιδιαίτερα τον χαρακτήρα, τον επαγγελματισμό και τη συμπεριφορά όλων των αθλητών και αθλητριών μας κατά τη διάρκεια τής διοργάνωσης και το πνεύμα ομαδικότητας που επέδειξαν και τη στήριξη που είχαν ο ένας για τον άλλο.

»Ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι μέχρι το επόμενο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα η ομάδα αυτή θα αυξηθεί τόσο σε αριθμό όσο και στον πλουραλισμό των αγωνισμάτων στα οποία θα συμμετέχει η Κύπρος. Δείξαμε ότι είμαστε στον ευρωπαϊκό χάρτη πλέον, κι αυτό που λείπει για τη χώρα μας είναι ένα μετάλλιο, το οποίο -με κάποιες συγκυρίες- θα μπορούσαμε να το είχαμε και φέτος. Ευχόμαστε ότι αυτό δεν θα αργήσει να ’ρθει, γιατί διαφαίνεται ότι είμαστε πολύ κοντά.

»Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθένα ξεχωριστά, οι οποίοι συμμετείχαν στην αποστολή, τόσο τούς αθλητές, τούς προπονητές, τούς φυσικοθεραπευτές και τον δημοσιογράφο τής Ομοσπονδίας, οι οποίοι επέδειξαν επαγγελματισμό, συνέπεια και αυτό διαφαίνεται από το ότι δεν υπήρξε το παραμικρό πρόβλημα καθ’ όλη τη διάρκεια των αγώνων.

»Επ’ ευκαιρίας θα ήθελα να ευχηθώ το καλύτερο δυνατόν στην επόμενη μεγάλη διοργάνωση που έρχεται, που είναι οι Μεσογειακοί Αγώνες, ελπίζοντας σε καλύτερες διακρίσεις και γιατί όχι και κατάκτηση μεταλλίων. Ως Ομοσπονδία θα παρέχουμε κάθε δυνατή βοήθεια και στήριξη, τόσο

στους αθλητές μας όσο και στους προπονητές μας, για να διατηρήσουμε τον κυπριακό στίβο στα ψηλά επίπεδα που βρίσκεται τώρα και να ευοδωθούν οι κόποι και οι προσπάθειες όλων όσοι ασχολούνται με τον οποιονδήποτε τρόπο με τον στίβο».