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Ο «χρυσοκέφαλος» Φουρτάδο και οι στιγμές που… απαγορεύονται

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο «χρυσοκέφαλος» Φουρτάδο και οι στιγμές που… απαγορεύονται

Ο προπονητής της «Κυρίας» πιστεύει στο ρόστερ του, στην ποιότητα και στον καλό εαυτό του κάθε ποδοσφαιριστή

Η Ανόρθωση γνώρισε την ήττα με 1-3 στο φιλικό με τον ΑΠΟΕΛ, όμως ο Ελ Μαέστρο δεν έδειξε κανένα πανικό. Ο προπονητής της «Κυρίας» πιστεύει στο ρόστερ του, στην ποιότητα και στον καλό εαυτό του κάθε ποδοσφαιριστή, ενώ και για τον ίδιο είναι μεγάλη πρόκληση να πετύχει τους στόχους της «Κυρίας».

Η ομάδα της Αμμοχώστου καλείται να δουλέψει στην διατήρηση της μπάλας όταν βρίσκεται στην κατοχή των παικτών της αλλά και στην αμυντική σταθερότητα. Η αστάθεια και στα δύο γκολ (το πρώτο προήλθε από τον Καραμανώλη) ήχησαν καμπανάκια στο τεχνικό επιτελείο ενόψει των επίσημων υποχρεώσεων. Η «Κυρία» έχει δύσκολο πρόγραμμα με το καλημέρα της σεζόν (ΑΕΛ, Απόλλων, ΑΠΟΕΛ, Νέα Σαλαμίνα μέχρι τη διακοπή) και οι στιγμές αδράνειας… απαγορεύονται.

Απ’ εκεί και πέρα, ο Ελ Μαέστρο κρατά την αντίδραση στο γκολ του Φουρτάδο, όπου η Ανόρθωση μείωσε σε 2-1. Ο αμυντικός των κυανόλευκων αποτελεί ένα δυνατό χαρτί καθώς στις στατικές φάσεις μπορεί να νικήσει τον προσωπικό του αντίπαλο. Κατά την περίοδο 2025-26, σκόραρε 3 γκολ με τον ίδιο τρόπο (κεφαλιά!) έπειτα από φάουλ ή κόρνερ. Το ίδιο έπραξε και το βράδυ της Κυριακής.

Ο Φουρτάδο μπορεί να αποτελέσει μια αξιόπιστη λύση για το εύκολο γκολ, ώστε στις ευκαιρίες που βρίσκει η Ανόρθωση, να δηλώνει… παρών.

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