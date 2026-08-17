Οριστικό: Στην Ντόρτμουντ ο Κωνσταντέλιας

Οριστικά... Βεστφαλός και συμπαίκτης με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα ο Γιάννης Κωνσταντέλιας! Ο διεθνής Έλληνας μεσοεπιθετικός, αποχωρεί από τον ΠΑΟΚ και κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του καθώς σύμφωνα με τον Γερμανό δημοσιογράφο του Sky Sports, Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, η μεταγραφή του στην Ντόρτμουντ οριστικοποιήθηκε!

Συγκεκριμένα στο ρεπορτάζ ο Πλέτενμπεργκ τονίζει ότι ο Ντέλιας πέρασε τα ιατρικά και έχει ήδη υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2030, ενώ η συμφωνία και με τον ΠΑΟΚ είναι πλήρης.

Σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλος, αυτό κυμαίνεται στα 26+6 εκατ. ευρώ, ενώ το «ρεαλιστικό» πακέτο θα φτάσει περίπου τα 29-30 εκατ. ευρώ και θα υπάρχει ένα ποσοστό μεταπώλησης της τάξης του 15%!

Πλέον μένει η επίσημη ανακοίνωση της Ντόρμουντ, προκειμένου ο Κωνσταντέλιας να αποτελέσει την ακριβότερη πώληση της ιστορίας του ΠΑΟΚ. Σημειώνεται ότι ο Σίμον Μπέργκερ, επίσης του Sky Sports, προσθέτει, ότι ο Κωνσταντέλιας θα λαμβάνει ετησίως ένα ποσό ανάμεσα σε 3-4 εκατ.ευρώ.

sport-fm.gr