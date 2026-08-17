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Κωνσταντίνα Νικολάου και Ιούλιος Αργυρού οι σημαιοφόροι στην τελετή έναρξης των Μεσογειακών Αγώνων

ΓΗΠΕΔΟ

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Κωνσταντίνα Νικολάου και Ιούλιος Αργυρού οι σημαιοφόροι στην τελετή έναρξης των Μεσογειακών Αγώνων

Πρόκειται για δύο αθλητές που μέσα από τη μακρόχρονη πορεία τους, έχουν αποτελέσει σταθερά σημεία αναφοράς

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή ενημερώνει ότι η Κωνσταντίνα Νικολάου, πρωταθλήτρια της Σκοποβολής, και ο Ιούλιος Αργυρού, αρχηγός της Εθνικής Ομάδας Χάντμπολ, θα είναι οι σημαιοφόροι της κυπριακής αποστολής στην τελετή έναρξης των Μεσογειακών Αγώνων «Taranto 26», η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 21 Αυγούστου στο Στάδιο Iacovone.

Πρόκειται για δύο αθλητές που μέσα από τη μακρόχρονη πορεία τους, έχουν αποτελέσει σταθερά σημεία αναφοράς για τις ομάδες και τα αθλήματα τους, αλλά και πρότυπα για τις νεότερες γενιές αθλητών και αθλητριών.

Ο Ιούλιος Αργυρού έχει συμπληρώσει περισσότερα από είκοσι χρόνια προσφοράς στις Εθνικές Ομάδες Χάντμπολ, ενώ τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια αποτελεί τον αρχηγό της Εθνικής ομάδας. Η πολυετής παρουσία του, η συνέπεια, η αγωνιστικότητα και κυρίως ο χαρακτήρας και το ήθος που επιδεικνύει εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων τον έχουν καταστήσει σημείο αναφοράς για το κυπριακό χάντμπολ. Η επιλογή του ως σημαιοφόρου αποτελεί τιμή για την προσφορά του και την ηγετική του παρουσία όλα αυτά τα χρόνια.

Η Κωνσταντίνα Νικολάου έχει επίσης διανύσει περισσότερα από είκοσι χρόνια ενεργού παρουσίας και προσφοράς στο άθλημα της Σκοποβολής. Η αφοσίωση, η συνέπεια και η αγωνιστική της πορεία την έχουν καταστήσει μία από τις αθλήτριες με σημαντική και διαχρονική παρουσία στο κυπριακό αθλητικό στερέωμα. Η συμμετοχή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες «Παρίσι 2024», ως μέλος της Ολυμπιακής ομάδας «Paris 24», αποτελεί την κορυφαία μέχρι σήμερα παρουσία στην πολυετή αθλητική της πορεία.

Η Κωνσταντίνα Νικολάου θα πραγματοποιήσει την πρώτη της αγωνιστική εμφάνιση το Σάββατο 22 Αυγούστου στο Σκητ, ενώ ο Ιούλιος Αργυρού θα αγωνιστεί στον πρώτο αγώνα της Εθνικής Ομάδας Χάντμπολ απέναντι στην Αλγερία στις 23 Αυγούστου. Και οι δύο αθλητές θα βρίσκονται στην Ιταλία από τις 19 Αυγούστου, καθώς περιλαμβάνονται στο πρώτο γκρουπ της κυπριακής αποστολής που θα αναχωρήσει για τους Αγώνες.

Η επιλογή του Ιούλιου Αργυρού και της Κωνσταντίνας Νικολάου ως σημαιοφόρων αποτελεί αναγνώριση όχι μόνο της αγωνιστικής τους διαδρομής, αλλά και της συνολικής τους προσφοράς στον κυπριακό αθλητισμό. Η πολυετής παρουσία τους, η αφοσίωση στις Εθνικές Ομάδες, η συνέπεια και το αθλητικό τους ήθος εκφράζουν τις αξίες που η κυπριακή αποστολή επιθυμεί να εκπροσωπήσει στους Μεσογειακούς Αγώνες.

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή εύχεται καλή επιτυχία σε όλα τα μέλη της κυπριακής αποστολής στους Μεσογειακούς Αγώνες και είναι βέβαιη ότι θα εκπροσωπήσουν την Κύπρο με ήθος, αγωνιστικότητα και υπερηφάνεια.

Απευθύνει επίσης θερμές ευχαριστίες προς την ALLWYN (Diamond Partner), την EUROBANK και τη LOGICOM (Platinum Partners), την PETROLINA (Gold Partner), τις MEDOCHEMIE, ALLIANZ και ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΡΙΣΤΗΣ (Silver Partners), την CABLENET (Communications Partner), την DELOITTE (Professional Services Partner), την TOYOTA (Mobility Partner), τη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ (Medical Diagnosis Partner) και το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη (Proud Sponsor) για τη συνεργασία και τη στήριξή τους στην υλοποίηση της αποστολής.

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ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

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