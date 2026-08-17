Πρόβα... τζενεράλε το Νέα Σαλαμίνα – Απόλλωνα

Ανακοίνωση εξέδωσε το γραφείο Τύπου της Νέας Σαλαμίνας, μέσω της οποίας ενημερώνει για τα δύο τελευταία φιλικά, πριν την έναρξη του πρωταθλήματος.

Αναλυτικά:

Η ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ενημερώνει το φίλαθλο κοινό για τους δύο τελευταίους φιλικούς αγώνες της ομάδας μας, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την αγωνιστική περίοδο 2026–2027, οι οποίοι θα διεξαχθούν στο Στάδιο «ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ».

Αναλυτικά:

• Παρασκευή 21 Αυγούστου, στις 19:30 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ – ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ

• Σάββατο 22 Αυγούστου, στις 19:00 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ο αγώνας της Παρασκευής απέναντι στον Διγενή Ακρίτα Μόρφου θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, ενώ ο αγώνας του Σαββάτου απέναντι στον Απόλλωνα Λεμεσού θα πραγματοποιηθεί κανονικά με την παρουσία φιλάθλων.

Αναφορικά με την αναμέτρηση του Σαββάτου, υπενθυμίζεται ότι για την είσοδο στο Στάδιο είναι απαραίτητη η προσκόμιση της Κάρτας Φιλάθλου.

Διευκρινίζεται ότι κανένας από τους δύο αγώνες δεν θα μεταδοθεί τηλεοπτικά.