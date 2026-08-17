ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πρόβα... τζενεράλε το Νέα Σαλαμίνα – Απόλλωνα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πρόβα... τζενεράλε το Νέα Σαλαμίνα – Απόλλωνα

Χωρίς τηλεοπτική κάλυψη το παιχνίδι του Σαββάτου (22/08)

Ανακοίνωση εξέδωσε το γραφείο Τύπου της Νέας Σαλαμίνας, μέσω της οποίας ενημερώνει για τα δύο τελευταία φιλικά, πριν την έναρξη του πρωταθλήματος.

Αναλυτικά:

Η ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ενημερώνει το φίλαθλο κοινό για τους δύο τελευταίους φιλικούς αγώνες της ομάδας μας, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την αγωνιστική περίοδο 2026–2027, οι οποίοι θα διεξαχθούν στο Στάδιο «ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ».

Αναλυτικά:

• Παρασκευή 21 Αυγούστου, στις 19:30 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ – ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ

• Σάββατο 22 Αυγούστου, στις 19:00 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ο αγώνας της Παρασκευής απέναντι στον Διγενή Ακρίτα Μόρφου θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, ενώ ο αγώνας του Σαββάτου απέναντι στον Απόλλωνα Λεμεσού θα πραγματοποιηθεί κανονικά με την παρουσία φιλάθλων.

Αναφορικά με την αναμέτρηση του Σαββάτου, υπενθυμίζεται ότι για την είσοδο στο Στάδιο είναι απαραίτητη η προσκόμιση της Κάρτας Φιλάθλου.

Διευκρινίζεται ότι κανένας από τους δύο αγώνες δεν θα μεταδοθεί τηλεοπτικά.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΠΟΛΛΩΝΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Από τις ακαδημίες της Μπαρτσελόνα, καριέρα στην Ισπανία και τώρα... Λάρνακα

ΑΕΚ

|

Category image

Ακόμη έχει τα φόντα για το απόλυτο!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Γίνεται ερυθρόλευκος ο Κάσερες

Super League

|

Category image

Αλλάζει… λουκ στην επίθεση

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο ΠΑΟΚ πήρε 17χρονο Έλληνα από τη Ντόρτμουντ

Super League

|

Category image

Προς αποχώρηση από τον ΑΠΟΕΛ ο Ρόσα, με πρόταση από αλλού

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Τεχνικός διευθυντής Ντόρτμουντ: «Παρακολουθούσαμε τον Κωνσταντέλια καιρό, είναι πολύ ταλαντούχος με πλούσια εμπειρία»

Super League

|

Category image

Aποκλείστηκε από το Cincinati Open η Σάκκαρη

Τένις

|

Category image

Mέχρι το 2030 ο Κέρβιν Αριάγκα στην ΑΕΚ

Super League

|

Category image

«Φουντώνει» ο ανταγωνισμός

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Νίκολιτς: «Θα πεθάνουμε στο γήπεδο για την πρόκριση»

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Κύπελλο Ελλάδας: ΑΕΛ και Άρης στη League Phase

Super League

|

Category image

Στην Ιπσουιτς ο Ενσίσο αντί 30 εκατ. ευρώ

Premier League

|

Category image

Πώς η μεταγραφή του Κωνσαντέλια στην Ντόρτμουντ έφερε εμφύλιο στη Λειψία

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Η «FairSquare» ζήτησε από την Επιτροπή της FIFA να βάλει «μπλόκο» στην υποψηφιότητά του Ινφαντίνο

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Διαβαστε ακομη