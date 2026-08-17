«Η Μπαρτσελόνα σκέφτεται τη λύση του Γκιόκερες για την επίθεση»

Σοβαρές σκέψεις για να κινηθεί για την απόκτηση του Γκιόκερες κάνει η Μπαρτσελόνα.

Όπως αποκαλύπτει το «El Chiriguito» η καταλανική ομάδα αναζητά επιθετικό και η περίπτωση του Γκιόκερες είναι μια από αυτές που είναι στο μυαλό των υπευθύνων της.

Η σκέψη αυτή έχει αρχίσει να γίνεται πιο έντονη στα εσωτερικά της Μπάρτσα τις τελευταίες ώρες χωρίς ωστόσο να μπορεί κάποιος να μεταφέρει με βεβαιότητα ότι θα υπάρξει προσέγγιση στην πλευρά του παίκτη και της αγγλικής ομάδας.

sport-fm.gr