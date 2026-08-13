Νικηφόρο το πέμπτο του Ολυμπιακού

Nικηφόρο ήταν το πέμπτο φιλικό του Ολυμπιακού, ο οποίος επικράτησε με 1-0 της Καρμιώτισσας.

Το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης σημείωσε ο Λόλης.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, στο αρχικό σχήμα αγωνίστηκαν οι Ταλιχμανίδης, Henrique, Felipe, Kunde, Φραντζής, Paz, Οκκάς, Prokop, Κυνηγόπουλος, Βρίκκης και Πεχλιβάνης.

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης αγωνίστηκαν επίσης οι Μιχάλης Κυριάκου, Τζώρτζης, Nhayson Rosa, Δούμας, Μιχαηλίδης, Χρίστου, Ηρακλέους, Κίτσιος, Λόλης και Γ. Κωνσταντίνου.

Για την ομάδα της Λευκωσίας το επόμενο και τελευταίο φιλικό πριν από την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων είναι απέναντι στον ΑΠΟΕΛ στις 22 Αυγούστου, με ώρα έναρξης στις 19:00.