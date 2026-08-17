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Δηλώνουν παρών οι νεοφερμένοι, τα… ίδια με Οντουμπάντζο

ΓΗΠΕΔΟ

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Δηλώνουν παρών οι νεοφερμένοι, τα… ίδια με Οντουμπάντζο

Τα αγωνιστικά δεδομένα στους πράσινους

Ανεβάζουν καθημερινά ρυθμούς οι Σάτκα και Ντουβέρν.

Οι νεοφερμένοι της Ομόνοιας θα είναι για πρώτη φορά σε αποστολή, καθώς θα συμπεριληφθούν στις επιλογές του Χένινγκ Μπεργκ, ενόψει του πρώτου αγώνα κόντρα στη Σεντ Τρούιντεν (20/08). Αμφότερο θα ταξιδέψουν για το Βέλγιο και θα δηλωθούν στην ευρωπαϊκή λίστα.

Ο Σάτκα δεν βρίσκεται στο 100%, όμως κερδίζει έδαφος για να συστηθεί στον κόσμο του «τριφυλλιού» στη ρεβάνς της 27ης Αυγούστου, ανάλογα βέβαια με την εξέλιξη του αγώνα. Απ’ εκεί και πέρα, ο Ντουβέρν είναι έτοιμος, πραγματοποίησε προετοιμασία με την προηγούμενη του ομάδα, κι έτσι θεωρείται άλλη μια επιλογή.

Μοναδικός απόντας θα είναι και πάλι ο Οντουμπάντζο, ο οποίος δεν προπονείται σε φουλ ρυθμούς λόγω του πρόσφατου τραυματισμού του.  

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