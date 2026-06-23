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Πήγε στα γραφεία με τον Μαντούκα κι έβαλε υπογραφές!

ΓΗΠΕΔΟ

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Πήγε στα γραφεία με τον Μαντούκα κι έβαλε υπογραφές!

Ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Χριστόφορου Φραντζή στον Ολυμπιακό

Δέκα ημέρες μετά την καταρχήν συμφωνία, ο Χριστόφορος Φραντζής έκλεισε και τυπικά στον Ολυμπιακό.

Ο Κύπριος ποδοσφαιριστής πέρασε από τα γραφεία της ομάδας της Λευκωσίας, μαζί με τον εκπρόσωπό του, Γκουστάβο Μαντούκα και ολοκλήρωσαν το θέμα.

«Έπεσαν οι υπογραφές. Ο Χριστοφόρος Φραντζής υπέγραψε το συμβόλαιό του και είναι πλέον και επίσημα μέλος της οικογένειάς μας» αναφέρει ανάρτηση της ομάδας της Λευκωσίας.

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