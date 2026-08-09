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ΒΙΝΤΕΟ: Ο Καρέτσας έβαλε γκολάρα στο ντεμπούτο του με την Ντόρτμουντ!

ΓΗΠΕΔΟ

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ΒΙΝΤΕΟ: Ο Καρέτσας έβαλε γκολάρα στο ντεμπούτο του με την Ντόρτμουντ!

Άνοιξε λογαριασμό ο Ελλαδίτης ακραίος επιθετικός

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας «εκτέλεσε» με τον αγαπημένο του τρόπο την Άρσεναλ στο 29ο λεπτό του φιλικού ματς στο Λονδίνο και άνοιξε λογαριασμό στο ανεπίσημο ντεμπούτο του με την Ντόρτμουντ!

Μόλις πριν μερικές μέρες ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του έναντι 35+3 εκατομμυρίων και από την πρώτη του, έστω κι ανεπίσημη, εμφάνιση, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έδειξε στην Ντόρτμουντ τι είναι ικανός να κάνει!

Ο Έλληνας εξτρέμ στο 29ο λεπτό του φιλικού ματς των Βεστφαλών με την Άρσεναλ στο Λονδίνο έκανε το 2-0 για την ομάδα του, παίρνοντας την μπάλα από δεξιά, φέρνοντας στο αριστερό πόδι και εκτελώντας στην απέναντι γωνία για το… πρώτο αίμα.

Ο Καρέτσας, όπως και ο Χρήστος Τζόλης για τους «κανονιέρηδες», βρέθηκε στην αρχική 11άδα της Μπορούσια Ντόρτμουντ για το παιχνίδι του Emirates Cup.

Δείτε το γκολ του:

 

sport-fm.gr 

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