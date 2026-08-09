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ΒΙΝΤΕΟ: Συγκίνησε ο Ντε Πολ στην αφιέρωση του στον Μέσι

ΓΗΠΕΔΟ

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ΒΙΝΤΕΟ: Συγκίνησε ο Ντε Πολ στην αφιέρωση του στον Μέσι

Πρώτο παιχνίδι της ομάδας του Μέσι, μετά το θλιβερό γεγονός.

Ο Χόρχε Μέσι, πατέρας του Λιονέλ Μέσι, άφησε την τελευταία του πνοή το βράδυ της Παρασκευής (7/8) σε ηλικία 68 ετών στο Ροσάριο της Αργεντινής, με την ομάδα του γιου του να δίνει τα ξημερώματα της Κυριακής (9/8) τον πρώτο επίσημο αγώνα της.

Η Ίντερ Μαϊάμι, χωρίς να έχει τον Αργεντίνο αστέρα στη σύνθεσή της, αγωνίστηκε κόντρα στη μεξικανική Μοντερέι του Ματίας Αλμέιδα και του Όρμπελιν Πινέδα για το Leagues Cup, φορώντας μαύρα περιβραχιόνια. Στο 32ο λεπτό της συνάντησης, ο Ο Ροντρίγκο Ντε Πολ εξαπέλυσε ένα πανέμορφο μακρινό σουτ, δίνοντας το προβάδισμα στην ομάδα του. Αμέσως μετά την επίτευξη του τέρματος, έβγαλε τη φανέλα του για να αποκαλύψει από κάτω μια εμφάνιση του Λιονέλ Μέσι, δείχνοντας το νούμερο 10 στην πλάτη του.

Η σχέση των δύο ανδρών είναι στενή, καθώς είναι φίλοι εδώ και πολλά χρόνια. Μαζί κατέκτησαν το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 και έφτασαν μέχρι τον τελικό του Μουντιάλ αυτό το καλοκαίρι. Οι δρόμοι τους ενώθηκαν ξανά σε συλλογικό επίπεδο τον Ιούλιο της περασμένης χρονιάς, όταν η Ίντερ Μαϊάμι απέκτησε τον Ντε Πολ από την ισπανική Ατλέτικο Μαδρίτης.

Το αγωνιστικό σκέλος

Παρά το αρχικό προβάδισμα, η Μοντερέι κατάφερε να κάνει την ανατροπή και να επικρατήσει με 2-1, χάρη στα γκολ των Ούγκο Κάιπερς (Εργοτέλης 2017-2019, Ολυμπιακός 2019-2021) και Ντιέγκο Ρόσι.

Μετά από αυτή την ήττα, το Μαϊάμι έχει δύσκολο έργο για την πρόκριση στα νοκ-άουτ, παρότι είχε ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του με νίκη 4-2 επί της Ατλέτικο Σαν Λουίς. Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο οι τέσσερις πρώτες ομάδες της βαθμολογίας προκρίνονται στα προημιτελικά. Η Ίντερ Μαϊάμι θα υποδεχθεί την Κλουμπ Λεόν την Τετάρτη για το φινάλε της πρώτης φάσης, με τη συμμετοχή του Λιονέλ Μέσι να παραμένει άγνωστη, καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν ότι βρίσκεται στην πατρίδα του στο πλευρό της οικογένειάς του.

novasports.gr 

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