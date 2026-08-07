Με Πορτογαλικό άρωμα ο 16ος στον Ολυμπιακό

Eνίσχυση στον χώρο του κέντρου για τον Ολυμπιακό πο απέκτησε τον 24χρονο Πορτογάλο Πέδρο Σάντσο, με τη συμφωνία να είναι ενός έτους.

Τελευταίος του σταθμός ήταν η Φλογκράντε, ομάδα της Πορτογαλίας, με τη φανέλα της οποίας κατέγραψε 23 συμμετοχές την περσινή αγωνιστική περίοδο. Στο παρελθόν αγωνίστηκε επίσης στις Γκαία και Ανάντε.

Αποτελεί το 16ο φετινό απόκτημα των μαυροπρασίνων.

Πριν την έλευση του Σάντσο, αποκτήθηκαν οι: Χριστόφορος Φραντζής, Ανδρέας Φράγκος, Μάριος Πεχλιβάνης, Νέισον Ρόσα, Αλέξανδρος Λώλης, Αγάπιος Βρίκκης, Κύπρος Ηρακλέους, Παναγιώτης Κυνηγόπουλος, Εντουάρντο Κούντε, Μπρούνο Παζ, Ντόμινικ Πρόκοπ, Μάριος Πραξιτέλους, Αλέξανδρος Δούμας, Γιώργος Οκκάς και Κωνσταντίνου Χρίστου.