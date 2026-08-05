Αποχώρηση από τον Ολυμπιακό
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Τέλος ο Τζεπάρ από την ομάδα της Λευκωσίας
Η ανακοίνωση των μαυροπρασίνων:
Ο Ολυμπιακός Λευκωσίας ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας του με τον ποδοσφαιριστή Orhan Dzepar. Ο Orhan εντάχθηκε στην ομάδα μας την περασμένη αγωνιστική περίοδο και κατέγραψε συνολικά 31 συμμετοχές και 2.670 αγωνιστικά λεπτά με τη μαυροπράσινη φανέλα.Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του στον Ολυμπιακό Λευκωσίας και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της ποδοσφαιρικής του καριέρας.