Ολυμπιακός: Δεν «έπεσε» για Γουόκαπ-Αποσύρθηκε η Ντουμπάι BC

Καμία βάση δεν υπάρχει στο ρεπορτάζ που μεταφέρθηκε από podcast πως ο Ολυμπιακός έριξε τις απαιτήσεις του για την παραχώρηση του Τόμας Γουόκαπ από τα 3 στα 2 εκατ. ευρώ κάνοντας… άνοιγμα προς την Ντουμπάι BC.

Η ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών ουσιαστικά έχει αποσυρθεί από την διεκδίκηση του Τεξανού γκαρντ, καθώς μετά την απόρριψη της τελευταίας της προσφοράς, ύψους 1 εκατ. ευρώ, έκανε γνωστό πως δεν πρόκειται να καταθέσει μεγαλύτερη πρόταση.

Ο Γουόκαπ αναμένεται να είναι στην έναρξη της προετοιμασίας του Ολυμπιακού στις 20 Αυγούστου. Υπενθυμίζεται πως ο παίκτης έχει συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο (έναντι 1,15 εκατ. ευρώ) και στο πλάνο της ΚΑΕ ήταν να κληθεί για συζητήσεις για επέκταση συμβολαίου, αλλά όχι με τα χρήματα που έφτανε να του προσφέρει η Ντουμπάι BC (3 εκατ. ευρώ ετησίως για τρία χρόνια).

sport-fm.gr