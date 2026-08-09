ΒΙΝΤΕΟ: Έλαμψαν Καρέτσας και Τζόλης στο φιλικό της Άρσεναλ με την Ντόρτμουντ

Η Ντόρτμουντ κατάφερε να επιβληθεί της Άρσεναλ στο Λονδίνο με το τελικό 3-2, με τους Έλληνες ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων να κάνουν τους οπαδούς των ομάδων τους και το ευρωπαϊκό κοινό να τρελαθεί

Ο Καρέτσας στο 29ο λεπτό του φιλικού στο ανεπίσημο ντεμπούτο με τη φανέλα των Βεστφαλών, έκανε το 2-0 για την ομάδα του, παίρνοντας την μπάλα από δεξιά, φέρνοντας στο αριστερό πόδι και εκτελώντας στην απέναντι γωνία για το… πρώτο αίμα.

Ο Καρέτσας, όπως και ο Χρήστος Τζόλης για τους «κανονιέρηδες», βρέθηκε στην αρχική 11άδα της Μπορούσια Ντόρτμουντ για το παιχνίδι του Emirates Cup, με τον Έλληνα σταρ των «κανονιέρηδων» να… ματσάρει τον αντίκτυπο του συμπατριώτη του.

Στο 54ο λεπτό πάτησε περιοχή από αριστερά και βρήκε χώρο και χρόνο για να πετάξει την μπάλα στον Νουανέρι κι αυτός να μειώσει σε 2-1 για την Άρσεναλ, ενώ, κέρδισε και το πέναλτι με το οποίο ο Γκιόκερες πέτυχε το δεύτερο τέρμα των Λονδρέζων, μειώνοντας στο τελικό 3-2 στο 69’.

Στο φινάλε του ματς υπήρξε και διαδικασία πέναλτι, όπου οι Πρωταθλητές Αγγλίας επικράτησαν 5-4 χάρη σε απόκρουση του Μελιέ στο τέταρτο χτύπημα των Γερμανών από τον Άλμπερτ.

Tzolis wins a penalty pic.twitter.com/CPbh9kM2wH — George 🇬🇪 (@George_Zur1) August 9, 2026

🚨 Ethan Nwaneri has pulled one back !!! tzolis with the assist



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Arsenal 1-2 Borussia Dortmund 🇩🇪pic.twitter.com/p4ipsX83KO — Goals Xtra (@GoalsXtra) August 9, 2026

🚨 Konstantinos Karetsas scores. Arsenal have concede second goal against Dortmund



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Arsenal 0-2 Borussia Dortmund 🇩🇪pic.twitter.com/3SPXFLVNTl — Goals Xtra (@GoalsXtra) August 9, 2026

sport-fm.gr