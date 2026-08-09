Προβάδισμα της Άρσεναλ για Εσπόζιτο!

Η Άρσεναλ, φέρεται να βρίσκεται σε θέση ισχύος στη μάχη για την απόκτηση του επιθετικού της Ίντερ, Πίο Εσπόζιτο, με τη Μάντσεστερ Γιουναϊτεντ να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

Παρότι οι «κανονιέρηδες» διαθέτουν ήδη τους Βίκτορ Γκιόκερες και Κάι Χάβερτς, ο Μικέλ Αρτέτα επιθυμεί να ενισχύσει περαιτέρω τη γραμμή κρούσης, ειδικά από τη στιγμή που ο Γκάμπριελ Ζεσούς προσελκύει το ενδιαφέρον ιταλικών συλλόγων.

Τα μεταγραφικά πλάνα των Λονδρέζων άλλαξαν μετά την απώλεια του Βινίσιους, ο οποίος συμφώνησε για νέο συμβόλαιο με τη Ρεάλ Μαδρίτης, στρέφοντας την προσοχή τους σε άλλες περιπτώσεις. Σύμφωνα με τη The Sun, η Άρσεναλ παρακολουθεί τον 21χρονο φορ εδώ και μήνες, έχοντας στείλει σκάουτερ στο φιλικό της Ίντερ με την Μιλάν στο Περθ.

Στο παιχνίδι της διεκδίκησης βρίσκεται και η Μάντσεστερ Γιουναϊτεντ, η οποία έχει ετοιμάσει πλήρη φάκελο για τον διεθνή Ιταλό φορ. Ωστόσο, οι «κόκκινοι διάβολοι» εμφανίζονται διατεθειμένοι να περιμένουν.

Από την πλευρά της Ίντερ έχει διαρρεύσει ότι μια πρόταση κοντά στα 73 εκατομμύρια λίρες θα μπορούσε να συζητηθεί.

Παρά το ενδιαφέρον, το μεγαλύτερο εμπόδιο φαίνεται πως είναι η ίδια η στάση του παίκτη και της ομάδας. Σύμφωνα με το GOAL, ο Εσπόζιτο έχει συμφωνήσει προφορικά για νέο συμβόλαιο και προτιμά να παραμείνει στο «Σαν Σίρο». Ο 21χρονος επιθετικός σημείωσε εννέα γκολ σε Serie A και Champions League την περασμένη σεζόν, συμβάλλοντας στην κατάκτηση του Scudetto από την Ίντερ.

novasports.gr