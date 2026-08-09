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Ανάγκη για κάτι επιβλητικό

ΓΗΠΕΔΟ

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Ανάγκη για κάτι επιβλητικό

Το διάστημα που ακολούθησε της ισοπαλίας με την Λίνκολν εκτός έδρας μέχρι τώρα ήταν έντονο κυρίως στις τάξεις του κόσμου της Ομόνοιας.

Όπως ήταν λογικό, το ισόπαλο αποτέλεσμα με την ομάδα του Γιβραλτάρ όπως αυτό διαμορφώθηκε στο τέλος, μούδιασε περισσότερο τον κόσμο των πρασίνων καθώς θυμίζουμε ακολούθησε του αποκλεισμού από την Καϊράτ.

Από εκεί και πέρα, σε ότι έχει να κάνει καθαρά με τον προπονητή και τους ποδοσφαιριστές, δεν υπάρχει τίποτα άλλο στο μυαλό τους πέραν από το να δουλέψουν για να κάνουν στο καθήκον τους… Δηλαδή να αποκλείσει η Ομόνοια την Λίνκολν και να εξασφαλίσει συμμετοχή σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης ξανά. Προφανώς ο στόχος είναι να βρεθεί η ομάδα στην τελική φάση του Europa League.

Μπεργκ και ποδοσφαιριστές μετρούν αντίστροφα για τον επαναληπτικό του ΓΣΠ και θεωρούν πως μπορούν να αποδώσουν πολύ καλύτερο ποδόσφαιρο δίνοντας χαρά στους χιλιάδες Ομονοιάτες που αναμένεται να βρεθούν στις εξέδρες.

Υπάρχει ανάγκη για μία επιβλητική εμφάνιση στον κόσμο και η ομάδα μπορεί να την δώσει. Θυμίζουμε πως οι πράσινοι πάνε ενισχυμένοι στη ρεβάνς σε σχέση με τον πρώτο αγώνα εκτός έδρας.

α.ψ

 

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