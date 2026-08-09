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Bγάζουν στο «σφυρί» τον Σρέντερ οι Καβαλίερς!

ΓΗΠΕΔΟ

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Bγάζουν στο «σφυρί» τον Σρέντερ οι Καβαλίερς!

Τη σεζόν 2025-26, ο Σρέντερ αγωνίστηκε σε δύο ομάδες. Ξεκίνησε τη χρονιά στους Σακραμέντο και μετακόμισε στο Κλίβελαντ.

Oι Κλίβελαντ Καβαλίερς αναζητούν τους κατάλληλους τρόπους για να παραχωρήσουν με ανταλλαγή τον Ντένις Σρέντερ, προκειμένου να δημιουργήσουν την απαραίτητη οικονομική ευελιξία και να κινηθούν για δύο πολύ δυνατά ονόματα free agents.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Κρις Φέντορ του Cleveland.com, ο στόχος της διοίκησης είναι να βρει τα απαραίτητα χρήματα για να διεκδικήσει τον Τζόναθαν Κουμίνγκα και τον Πέιτον Γουάτσον. Ο Αμερικανός δημοσιογράφος αναφέρει χαρακτηριστικά: «Οι Καβαλίερς συνεχίζουν να συζητούν διάφορα πακέτα ανταλλαγής που περιλαμβάνουν τον Σρέντερ, εξετάζοντας αν υπάρχει η ευκαιρία να αναδιαμορφώσουν ελαφρώς το ρόστερ ή να αποκτήσουν οικονομική ευελιξία. Αυτό θα βοηθήσει την προσπάθειά τους να κυνηγήσουν τους free agents Τζόναθαν Κουμίνγκα και Πέιτον Γουάτσον».

Οι δύο νεαροί και εξαιρετικά ταλαντούχοι φόργουορντ παραμένουν ελεύθεροι στην αγορά. Ο Κουμίνγκα είναι unrestricted free agent, έπειτα από την απόφαση των Ατλάντα Χοκς να μην κάνουν χρήση της οψιόν που υπήρχε στο συμβόλαιό του για τη σεζόν 2026-27, η οποία άγγιζε τα 24,3 εκατομμύρια δολάρια. Αντίθετα, η περίπτωση του Γουάτσον είναι διαφορετική, καθώς είναι restricted free agent και τα δικαιώματά του ανήκουν στους Ντένβερ Νάγκετς.

Τη σεζόν 2025-26, ο Ντένις Σρέντερ αγωνίστηκε σε δύο ομάδες. Ξεκίνησε τη χρονιά στους Σακραμέντο Κινγκς και μετακόμισε στο Κλίβελαντ τον Φεβρουάριο μέσω ανταλλαγής. Σε συνολικά 70 παιχνίδια κανονικής περιόδου, κατέγραψε κατά μέσο όρο 10,8 πόντους, 4,9 ασίστ και 2,7 ριμπάουντ. Ο βετεράνος γκαρντ δεσμεύεται με το τριετές συμβόλαιο αξίας 44,4 εκατομμυρίων δολαρίων που υπέγραψε πέρυσι με το Σακραμέντο.

novasports.gr

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ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑNBA

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