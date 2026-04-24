«Εξετάζει τον Ντιόγκο Λέιτε ο Ολυμπιακός»

Παίκτη για το κέντρο της άμυνας θέλει να αποκτήσει το καλοκαίρι ο Ολυμπιακός και εκτός από τον Ντε Φράι, στα υπόψη βρίσκεται και ο Ντιόγκο Λέιτε. Δημοσίευμα του transferfeed αναφέρει πως ο Ολυμπιακός έχει βάλει στο στόχαστρο τον Πορτογάλο στόπερ, ο οποίος αγωνίζεται στην Ουνιόν Βερολίνου τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Η γερμανική ομάδα αξιώνει 10 εκατ. ευρώ για να τον παραχωρήσει, ενώ αρκετά υψηλές είναι και οι αποδοχές του. Εκτός από τον Ολυμπιακό για τον Λέιτε ενδιαφέρονται σύλλογοι από την Αγγλία, αλλά και την Ιταλία, όπως η Λάτσιο, η Φιορεντίνα και η Μίλαν.

Φέτος ο Λέιτε έχει καταγράψει 21 συμμετοχές και μια ασίστ σε πρωτάθλημα και Κύπελλο με την Ουνιόν.

