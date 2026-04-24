Αντίο στη σεζόν με… αδιαφορία

Mε τα πάντα να έχουν ξεκαθαρίσει, διεξάγεται το προσεχές διήμερο (24-25 Απριλίου), η τελευταία αγωνιστική της β΄ φάσης (14η αγωνιστική) στη Β΄ Κατηγορία. Ένα αντίο λοιπόν στη σεζόν με… αδιαφορία.

Στην Α΄ Κατηγορία έχουν ανεβεί η Νέα Σαλαμίνα ως πρωταθλήτρια και μαζί της επιστρέφουν, Ομόνοια 29ης Μαΐου και Καρμιώτισσα. Από την άλλη, έχουν υποβιβαστεί στη Γ΄ Κατηγορία, ο Αχυρώνας/Ονήσιλος, ΑΕΖ και Εθνικός Λατσιών.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής:

Α' ΟΜΙΛΟΣ

Παρασκευή (24/04, 17:00): ΜΕΑΠ-Ομόνοια 29Μ, ΠΑΕΕΚ-Καρμιώτισσα.

Σάββατο (25/04, 17:00): Νέα Σαλαμίνα-ΑΣΙΛ, Δόξα-Αγία Νάπα.

Βαθμολογία α΄ ομίλου: Νέα Σαλαμίνα 73, Ομόνοια 29Μ 52, Καρμιώτισσα 52, ΠΑΕΕΚ 45, Δόξα 42, Αγία Νάπα 38, ΑΣΙΛ 31, ΜΕΑΠ 28.

Β' ΟΜΙΛΟΣ

Σάββατο (25/04, 17:00): Αχ./Ονήσιλος-Σπάρτακος, Χαλκάνορας-Ηρακλής, ΑΠΕΑ Ακρ.-Εθνικός Λατσιών, Διγενής Μόρφου-ΑΕΖ.

Βαθμολογία β΄ ομίλου: Χαλκάνορας 44, Διγενής Μ. 38, ΑΠΕΑ Aκρ. 36, Ηρακλής Γερ. 36, Σπάρτακος 36, Εθνικός Λ. 30, ΑΕΖ 25, Αχ./Ονήσιλος 8.