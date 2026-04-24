Σε «κόκκινο διάβολο» θέλει να μετατρέψει τον Βαν ντε Βεν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Μπορεί η σεζόν ακόμη να μην έχει ολοκληρωθεί, ωστόσο οι ομάδες ξεκινούν από τώρα την προετοιμασία τους για την ερχόμενη σεζόν.

Το ίδιο φαίνεται πως πραγματοποιεί και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τους «κόκκινους διαβόλους» να ψάχνουν τον ιδανικό ποδοσφαιριστή με τον οποίο θα ενισχύσουν την αμυντική τους γραμμή.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ από το Νησί, αυτός ο παίκτες ακούει στο όνομα Μίκι Βαν ντε Βεν. Ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός της Τότεναμ έχει ξεχωρίσει μέσα σε όλο το φετινό χάος των «σπιρουνιών» και σίγουρα δεν περνάει απαρατήρητος από τη Γιουνάιτεντ.

Ο Βαν ντε Βεν φημίζεται για την τρομερή του ταχύτητα, με τον Ολλανδό να τρέχει πιο γρήγορα μέχρι και από… επιθετικούς. Η αγορά αυτή βέβαια θα πραγματοποιηθεί ακόμη πιο γρήγορα εάν η Τότεναμ στο φινάλε της σεζόν υποβιβαστεί και αναγκαστεί να αποχαιρετήσει αρκετούς ποδοσφαιριστές με υψηλά συμβόλαια.