Κούπα και «φτιάχνει» την χρονιά της

Η Πάφος FC είναι κοντά στον τρίτο της τίτλο τα τελευταία τρία χρόνια

Η ομάδα του Άλμπερτ Θελάδες, προκρίθηκε στον τελικό του κυπέλλου για τρίτη διαδοχική χρονιά και ψάχνει το δεύτερο της κύπελλο σε μία χρονιά με σκαμπανεβάσματα. 

Η παφιακή ομάδα έχει την ευκαιρία να κατακτήσει άλλο ένα τρόπαιο εξασφαλίζοντας παράλληλα το «καλό» ευρωπαϊκό εισιτήριο από την στιγμή που έμεινε εκτός κούρσας του τίτλου. 

Η αλήθεια είναι πως έχει μεγάλη ανάγκη ο οργανισμός της Πάφου αυτό το τρόπαιο. Μιας και φέτος έγιναν πολλά που προφανώς επηρέασαν την αγωνιστική της εικόνα. 

Πρώτη ever συμμετοχή σε League Phase του Champions League και προσπάθεια να ισορροπήσει αυτό τον ενθουσιασμό και την διάκριση με το πρωτάθλημα. Οι μεταγραφές του καλοκαιριού που δεν έδωσαν τα αναμενόμενα, η προσπάθεια για διόρθωση των λαθών τον χειμώνα. Νωρίτερα η φυγή Καρσέδο, η μουρμούρα για Θελάδες, η παραίτηση Ντουμπόφ. 

Όλα αυτά έπαιξαν τον δικό τους ρόλο είτε θετικά, είτε αρνητικά για την φετινή Πάφο. Από εκεί και πέρα, το γεγονός πως ακόμα υπό αυτά τα δεδομένα, η Πάφος βρίσκεται στον τελικό του κυπέλλου μόνο καλό μπορεί να της κάνει. 

Αν το κατακτήσει δε, τότε δεδομένα «φτιάχνει» την φετινή της χρονιά. 

