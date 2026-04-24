Αγωνία με Μπέλετς στον ΑΠΟΕΛ

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόβλημα τραυματισμού στον ώμο αποκόμισε ο Βίντ Μπέλετς στον τελευταίο αγώνα κυπέλλου απέναντι στον Απόλλωνα και θα περάσει από MRI για να φανεί το διάστημα της απουσίας του.

Ο Πάμπλο Γκαρσία είναι σε αναμένα κάρβουνα καθώς τη Κυριακή (26/4) ο ΑΠΟΕΛ υποδέχεται την Πάφο στο ΓΣΠ σε ένα παιχνίδι που τον χρειάζεται για να μην χάσει και να συνεχίσει την προσπάθεια του για έξοδο στην Ευρώπη.

Θυμίζουμε πως μετά ακολουθεί ο επαναληπτικός ημιτελικός με τον Απόλλωνα στο ΓΣΠ (29/4).

