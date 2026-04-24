Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι για Μπέλετς – Η διάγνωση και το διάστημα απουσίας του

Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι για Βιντ Μπέλετς.

Ο τερματοφύλακας του ΑΠΟΕΛ αποκόμισε πρόβλημα τραυματισμού και πέρασε από τον απαραίτητο ιατρικό έλεγχο, ο οποίος έδειξε θλάση. Έτσι, ο Σλοβένος κίπερ θα μείνει εκτός δράσης για τρεις εβδομάδες.

Εκτός απρόοπτου θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν, εκτός κι αν οι γαλαζοκίτρινοι προκριθούν στον τελικό του κυπέλλου, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί μετά τις εκλογές (24/05).

Αναλυτικά: «Mετά από ενόχληση στο γαστροκνήμιο, ο Vid Belec πέρασε χθες από διαγνωστικό έλεγχο. Το MRI ανέδειξε θλάση μυός. Ο τερματοφύλακας της ομάδας μας θα μείνει εκτός προπονήσεων για 3 βδομάδες και η κατάσταση του θα επαναξιολογηθεί».