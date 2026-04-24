«Κοντά σε ανανέωση με την Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται ο Βινίσιους»

Όπως όλα δείχνουν Βίσιους και Ρεάλ Μαδρίτης θα συνεχίσουν να πορεύονται μαζί. Ο Βραζιλιάνος έχει έρθει σε συμφωνία με τους Μαδριλένους και είναι πολύ κοντά στην υπογραφή του νέου του συμβολαίου.

Ο Βινίσιους το καλοκαίρι του 2027 θα έμενε ελεύθερος από την Ρεάλ, κάτι που η «Βασίλισσα της Ευρώπης» δεδομένα και δεν ήθελε να συμβεί και για τον λόγο αυτό άσκησε μεγάλες πιέσεις στον 25χρονο για να ανανεώσουν οι δύο πλευρές τη συνεργασία τους.

Μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις ήρθαν σε τελική συμφωνία και πλέον απομένουν μερικές λεπτομέρειες για να ανακοινωθεί με κάθε επισημότητα.

Η ευχή του Φλορεντίνο Πέρεθ θα γίνει πραγματικότητα και ο Βινίσιους θα συνεχίσει να φοράει τα λευκά της Ρεάλ Μαδρίτης.