Ο Αρης θα ψάξει δεξί μπακ, αλλά επαφή με τον Κώτσιρα δεν έχει γίνει

Πρόσφατα είδε το φως της δημοσιότητας μια είδηση που ενέπλεξε τον Άρη και τον 28χρονο δεξιό μπακ της Μπότεφ Πλόβντιβ, Νικολάι Μίνκοφ. Μόνο που μάλλον αποτελεί αποκύημα της φαντασίας και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Άρης το καλοκαίρι δεν θα επιδιώξει να ενισχυθεί στο δεξί άκρο της άμυνας. Στην άμυνα γενικότερα, αφού σήμερα που μιλάμε, είναι η γραμμή στην οποία χρειάζεται… νέο αίμα. Στις θέσεις των κεντρικών αμυντικών αλλά και στα δυο άκρα. Ειδικά για το αριστερό, είναι πολύ πιθανό να χρειαστεί να γίνουν ακόμη και δυο προσθήκες αφού πλην του Μάρτιν Φρίντεκ που τελειώνει το συμβόλαιό του και θα αποχωρήσει, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα ενεργοποιηθεί η οψιόν στο συμβόλαιο του Χαμζά Μεντίλ.

Για το δεξί άκρο της άμυνας από την άλλη, είναι ειλημμένη η απόφαση να αποκτηθεί τουλάχιστον ένας δεξιός μπακ. Κάτι που όμως προϋποθέτει και κάτι ακόμη. Ότι θα λυθεί το συμβόλαιο ή στην καλύτερη θα βρεθεί τρόπος να αποχωρήσει ένας από τους Τεχέρο, Φατινγκά με πιο… αδύναμο κρίκο τον πρώτο. Αμφότεροι δεσμεύονται με συμβόλαιο. Ο Τεχέρο έχει ένα ακόμη χρόνο και ο Φατινγκά άλλα δυο. Ο Ισπανός, παρά το γεγονός ότι είναι ο παίκτης με τον περισσότερο χρόνο συμμετοχής (27 από τα συνολικά 33 ματς βασικός) δεν έχει δικαιώσει τις προσδοκίες και σίγουρα δεν δικαιολόγησε την προϋπηρεσία του στην ισπανική λίγκα. Αντίθετα ο Βέλγος με καταγωγή από τη Σενεγάλη, μπαίνει στη λίστα των παικτών με θετική παρουσία, παίζοντας και στα δυο άκρα της άμυνας.

Καμία επαφή του Άρη με τον Κώτσιρα

Πέρα από τον Βούλγαρο Μίνκοφ, ευρέως κυκλοφορεί το τελευταίο διάστημα ότι ο Άρης έχει κάνει κρούση στον Γιάννη Κώτσιρα που το καλοκαίρι μένει ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό , αφού δεν έχει συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό συμμετοχών που θα έθεταν σε ενεργοποίηση τον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του. Το γεγονός ότι είναι Έλληνας και ελεύθερος τον κάνει ήδη μήλο της έριδας για αρκετές ομάδες. Στο κάδρο του Άρη όμως ο Κώτσιρας δεν έχει μπει. Για την ακρίβεια δεν έχει υπάρξει η παραμικρή επαφή. Ούτε καν νύξη σε φιλολογικό επίπεδο. Τουλάχιστον στην παρούσα φάση. Πιθανότατα ο Άρης να μην ασχοληθεί με τον Κώτσιρα, όχι γιατί δεν εκτιμά την αξία του, αλλά γιατί το πιο πιθανό είναι ότι η αναζήτηση θα επικεντρωθεί σε διαφορετικά ηλικιακά κριτήρια.

