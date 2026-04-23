«Κράξιμο» Οτσόα...

Ο Μέμο Οτσόα έκανε δώρα στην Πάφο και αυτή είπε «ευχαριστώ»

Η ΑΕΛ αποκλείστηκε στην ημιτελική φάση του κυπέλλου και πλέον το υπόλοιπο της σεζόν είναι διαδικαστικού χαρακτήρα. 

Στον επαναληπτικό του «Στ. Κυριακίδης», η ομάδα της Λεμεσού έκανε πολύ καλό ξεκίνημα και εάν δεν ερχόταν το 1-1 στο 45+3΄, τότε θα μιλούσαμε για ένα σχεδόν τέλειο πρώτο μέρος. 

Ακόμα κι΄έτσι όμως, το 1-1 δεν ήταν απαγορευτικό σκορ για την ομάδα του Μαρτίνς που ήταν στο κόλπο τουλάχιστον να στείλει το παιχνίδι στην παράταση με άλλο ένα γκολ. 

Από την στιγμή ωστόσο που το 2-1, έγινε με τον τρόπο που έγινε, ήταν πολύ δύσκολο να αντιδράσουν οι παίκτες. Ο Οτσόα έκανε τεράστια γκάφα παρακρατώντας την μπάλα και αυτό έδωσε το δικαίωμα στον Λελέ. όχι μόνο να ελπίζει σ΄ένα κλέψιμο αλλά και να σκοράρει. 

Ο πολύπειρος τερματοφύλακας αποτελεί από το απόγευμα της Τετάρτης (22/4) μαύρο πανί με τους οπαδούς της ΑΕΛ... 

Το «κράξιμο» στα ΜΚΔ είναι πολύ έντονο και με βάση τα δεδομένα, θα αποτελέσει έκπληξη εάν βρεθεί κάτω από τα γκολπόστ στο επόμενο παιχνίδι πρωταθλήματος. 

