Βρήκαν νέο προπονητή οι Μπακς: Αναλαμβάνει ο Τέιλορ Τζένκινς

Εν μέσω της έντονης φημολογίας γύρω από το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο, οι Μιλγουόκι Μπακς προχωρούν σε μία κομβική κίνηση για τον πάγκο τους, καθώς βρίσκονται στο τελικό στάδιο συμφωνίας με τον Τέιλορ Τζένκινς για τη θέση του προπονητή.

Ο Τζένκινς, που θεωρούνταν ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα της αγοράς, επιστρέφει στο Μιλγουόκι, όπου είχε διατελέσει βοηθός τη σεζόν 2018-19, έχοντας στο ενεργητικό του μια γεμάτη εξαετία στους Μέμφις Γκρίζλις. Εκεί κατέγραψε ρεκόρ 250-214 και οδήγησε την ομάδα σε τρεις παρουσίες στα playoffs, χτίζοντας τη φήμη ενός προπονητή που δίνει έμφαση στην ανάπτυξη παικτών και στη δημιουργία ανταγωνιστικής κουλτούρας.

Οι άνθρωποι των Μπακς, μαζί με την ιδιοκτησία, είχαν διαδοχικές συναντήσεις μαζί του τις τελευταίες ημέρες σε Μέμφις και Μιλγουόκι, καταφέρνοντας να αποσπάσουν τη θετική του απάντηση.

Η επιλογή του Τζένκινς έρχεται σε μια κρίσιμη περίοδο για τον οργανισμό, που καλείται να επανακαθορίσει την πορεία του, την ώρα που το όνομα του Αντετοκούνμπο βρίσκεται στο επίκεντρο σεναρίων για την επόμενη μέρα.