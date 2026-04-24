Σοκαριστικές λεπτομέρειες για τον νεκρό Μαραντόνα: «Πρησμένος σαν μπαλόνι»

Σοκάρει το βίντεο διάρκειας 17 λεπτών, το οποίο προβλήθηκε στο δικαστήριο που διεξάγεται επ’ αφορμής του θανάτου του Ντιέγκο Μαραντόνα, με την ιατρική ομάδα να κατηγορείται για πιθανή αμέλεια…

Το εν λόγω βίντεο παρουσιάζει τον αείμνηστο αστέρα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου στην επιθανάτια κλίνη του, φορώντας ποδοσφαιρικό σορτς και ένα μαύρο μπλουζάκι, ακουμπισμένο πάνω από την παραμορφωμένη κοιλιά του.

«Είχε ένα μεγάλο οίδημα, το πρόσωπό του ήταν πολύ πρησμένο, οίδημα στα άκρα του, σφαιρική κοιλιά. Σαν μπαλόνι. Η κοιλιά του ήταν πολύ πρησμένη. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε μεγάλη ποσότητα λίπους, επειδή ήταν παχύσαρκος ή σε υγρά. Σε αυτήν την περίπτωση, ήταν και τα δύο: ένας παχύσαρκος ασθενής με ασκίτη, που είναι η συσσώρευση υγρών στην κοιλιά», δήλωσε χαρακτηριστικά στο δικαστήριο ο γιατρός Χουάν Κάρλος Πίντο.

Νωρίτερα, δε, ο Εισαγγελέας είχε δείξει μια μεγάλη φωτογραφία του σώματος του εκλιπόντος, με την Τζιανίνα, μία από τις κόρες του Μαραντόνα, η οποία ήδη έκλαιγε κατά την διάρκεια της περιγραφής του Πίντο, να μην μπορεί να παρακολουθήσει άλλο κρατώντας το πρόσωπό της!

Η δεύτερη δίκη, με δύο ακροάσεις την εβδομάδα, ενδέχεται να διαρκέσει μέχρι τον Ιούλιο.

