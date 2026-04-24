Αγωνιστική με… φόντο τη στέψη και τη μάχη της Ευρώπης

Δράση για την 5η αγωνιστική της β’ φάσης του πρωταθλήματος περιλαμβάνει το πρόγραμμα του ερχόμενου σαββατοκύριακου (25-26/04).

Η αγωνία βρίσκεται στο κατακόρυφο όσον αφορά κυρίως στη μάχη της Ευρώπης καθώς οι αποστάσεις είναι μικρές. Παράλληλα, ενδέχεται το βράδυ της Κυριακής (26/04) να «κλειδώσει» και το πρωτάθλημα. Ουσιαστικά, η Ομόνοια θα αναμένει… στραβοπάτημα της ΑΕΚ, η οποία μια μέρα νωρίτερα θα υποδεχθεί τον Άρη. Αν η ομάδα της Λάρνακας χάσει έδαφος (ισοπαλία ή ήττα), τότε το «τριφύλλι» θα χρειαστεί τρίποντο επί του Απόλλωνα για να στεφθεί και μαθηματικά πρωταθλήτρια. Υπενθυμίζουμε πως οι πράσινοι είναι στο +13 από ΑΕΚ και κυανόλευκους της Λεμεσού.

Απ’ εκεί και πέρα, η Πάφος θέλει να πλησιάσει την 3η και… σίγουρα ευρωπαϊκή θέση, γι’ αυτό και θα ψάξει νίκη επί του «λαβωμένου» ΑΠΟΕΛ, το απόγευμα της Κυριακής.

Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής

Σάββατο, 25 Απριλίου

19:00 ΑΕΚ – Άρης

Κυριακή, 26 Απριλίου

17:00 ΑΠΟΕΛ – Πάφος

19:00 Απόλλων – Ομόνοια

