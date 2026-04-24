«Ο Ριμπάλτα θέλει να φέρει τον Μάριους Μαρίν στην ΑΕΚ»

Τα μεταγραφικά σενάρια ξεκινούν σιγά σιγά να παίρνουν φωτιά, με δημοσιεύματα να συνδέουν τον Μάριους Μαρίν με την ΑΕΚ.

Συγκεκριμένα το tranfersfeed αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ο Χαβιέρ Ριμπάλτα έχει εδώ και μήνες στο μπλοκάκι του τον Ρουμάνο χαφ, ενώ μάλιστα επιχείρησε να τον ντύσει στα «κιτρινόμαυρο» τον χειμώνα.

Το συμβόλαιο του 27χρονου με την Πίζα λήγει το καλοκαίρι μετά από μία γεμάτη 6ετία στην ιταλική ομάδα.

Ο Μαρίν είναι διεθνής με την εθνική ομάδα της χώρας του, έχοντας καταγράψει συνολικά 36 συμμετοχές, ενώ γνωρίζει πολύ καλά τον έτερο Μαρίν της ΑΕΚ, Ράζβαν, καθώς έχουν συνεργαστεί φορώντας το εθνόσημο.

Μάλιστα το ίδιο δημοσίευμα συνδέει και τον ΠΑΟΚ με τον ποδοσφαιριστή, τονίζοντας ότι ο Ραζβάν Λουτσέσκου τον εκτιμά βαθύτατα.

