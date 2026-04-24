Mηδενίστηκε από το ΑΣΕΑΔ η ποινή του Ταϊρίκ Τζόουνς

Ακύρωσε την ποινή του Ταϊρίκ Τζόουνς το ΑΣΕΑΔ! Ο Αμερικανός σέντερ ο οποίος είχε τιμωρηθεί με τρεις αγωνιστικές και πρόστιμο 30 χιλ. ευρώ για χειρονομία που έκανε προς του οπαδούς του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι της Stoiximan GBL, θα επιστρέψει πιο άμεσα από το αναμενόμενο στα παρκέ!

Συγκεκριμένα ο Ολυμπιακός, είχε προσφύγει στο αρμόδιο όργανο μετά και την εξοντωτική ποινή που είχε επιβληθεί στον παίκτη της ομάδας και δικαιώθηκε, αφού πλέον οι τρεις αγωνιστικές - εκ των οποίων εξέτισε τη μια - σβήνονται και διατηρείται μόνο το πρόστιμο.

Έτσι αν ο Τζόουνς είναι έτοιμος αγωνιστικά, θα μπορεί να αγωνιστεί και στην τελευταία αγωνιστική της regular season της GBL στη SUNEL Arena κόντρα στην ΑΕΚ το Σάββατο 25/4 στις 18:15.