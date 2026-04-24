Παπαδόπουλος: «Πάμε για την νίκη στην ΑΡΕΝΑ»

Ο Κώστας Παπαδόπουλος αναφέρθηκε στο παιχνίδι που ακολουθεί με την ΑΕΚ, τις πολύ καλές εμφανίσεις του Εφαγκέ και τα αγωνιστικά δεδομένα.

Διαβάστε όσα είπε στην εκπομπή «Κάνε Παιχνίδι»:

Για την παρουσία της ομάδας με τον Απόλλωνα: «Έχουν περάσει μέρες από εκείνο το παιχνίδι, όμως όντως ήταν εκπληκτική η παρουσία. Ήταν η πιο ολοκληρωμένη παρουσία μας επί εποχής Λιάσου Λουκά. Θέλουμε να δώσουμε συνέχεια και στο αυριανό παιχνίδι.»

Τι άλλαξε στον Άρη: «Όσοι δεν παρακολουθούν τα παιχνίδια του Άρη ίσως και να ξαφνιάστηκαν. Όσοι τα βλέπουν, όμως, γνωρίζουν. Στα άλλα παιχνίδια παίζαμε εξίσου καλά, αλλά πληρώναμε τα λάθη και δεν αξιοποιούσαμε τις ευκαιρίες που φτιάχναμε. Στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα αυτό δεν υπήρχε, ήμασταν αποτελεσματικοί μπροστά και ο δείκτης του σκορ θα μπορούσε να είναι πιο μεγάλος.»

Για τον Εφαγκέ: «Η πραγματικότητα τον δικαιώνει. Του δίνει ευκαιρίες ο Λιάσος, αλλά το θέμα είναι πώς θα αρπάξει ο κάθε παίκτης την ευκαιρία του. Δίνει σε πολλούς ποδοσφαιριστές ο προπονητής, όμως ο Εφαγκέ άρπαξε τις ευκαιρίες με το σπαθί του. Το κλίμα πλέον στην ομάδα είναι εξαιρετικό, ο προπονητής βρίσκει το σύστημα. Ο στόχος μας είναι, αν είναι δυνατόν, να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια, είτε έχουμε μαθηματικές ελπίδες για Ευρώπη είτε όχι.»

Για το παιχνίδι με την ΑΕΚ: «Έχουμε αρνητική παράδοση στο γήπεδο της ΑΕΚ, ομως, όπως λέω πάντα, κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Οπότε η προϊστορία μπαίνει στην άκρη, όπως και δεν τη λογαριάσαμε στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα. Θα πάμε να είμαστε συγκεντρωμένοι από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό για να πανηγυρίσουμε την πρώτη μας νίκη.»

Για τα αγωνιστικά: «Εκτός από τον Καλουλού, που είναι εκτός, αμφίβολος είναι ο Λέλε, του οποίου η κατάσταση θα κριθεί στην προετοιμασία της σημερινής προπόνησης. Ο Νικόλιτς επέστρεψε, έπαιξε και είναι έτοιμος. Όσον αφορά τον Καλουλού, είναι κοντά στην επιστροφή του και ίσως βρεθεί και στα τελικά του Μουντιάλ.»

Για τον κόσμο: «Θέλω να καλέσω τον κόσμο και στον τελικό του Κυπέλλου σήμερα στο γυναικείο για πρώτη φορά. Καλώ όλους τους φίλους του Άρη σήμερα στο “Αλφαμέγα” στις 19:00 και αύριο στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Σήμερα θα βρίσκεται και η αντρική ομάδα για να υποστηρίξει την προσπάθειά τους.»