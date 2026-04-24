Παπαδόπουλος: «Πάμε για την νίκη στην ΑΡΕΝΑ»

Ο Ε/Τ του Άρη παραχώρησε δηλώσεις στον ΣΠΟΡ ΦΜ 95.0

Ο Κώστας Παπαδόπουλος αναφέρθηκε στο παιχνίδι που ακολουθεί με την ΑΕΚ, τις πολύ καλές εμφανίσεις του Εφαγκέ και τα αγωνιστικά δεδομένα. 

Διαβάστε όσα είπε στην εκπομπή «Κάνε Παιχνίδι»:

Για την παρουσία της ομάδας με τον Απόλλωνα: «Έχουν περάσει μέρες από εκείνο το παιχνίδι, όμως όντως ήταν εκπληκτική η παρουσία. Ήταν η πιο ολοκληρωμένη παρουσία μας επί εποχής Λιάσου Λουκά. Θέλουμε να δώσουμε συνέχεια και στο αυριανό παιχνίδι.»

Τι άλλαξε στον Άρη: «Όσοι δεν παρακολουθούν τα παιχνίδια του Άρη ίσως και να ξαφνιάστηκαν. Όσοι τα βλέπουν, όμως, γνωρίζουν. Στα άλλα παιχνίδια παίζαμε εξίσου καλά, αλλά πληρώναμε τα λάθη και δεν αξιοποιούσαμε τις ευκαιρίες που φτιάχναμε. Στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα αυτό δεν υπήρχε, ήμασταν αποτελεσματικοί μπροστά και ο δείκτης του σκορ θα μπορούσε να είναι πιο μεγάλος.»

Για τον Εφαγκέ: «Η πραγματικότητα τον δικαιώνει. Του δίνει ευκαιρίες ο Λιάσος, αλλά το θέμα είναι πώς θα αρπάξει ο κάθε παίκτης την ευκαιρία του. Δίνει σε πολλούς ποδοσφαιριστές ο προπονητής, όμως ο Εφαγκέ άρπαξε τις ευκαιρίες με το σπαθί του. Το κλίμα πλέον στην ομάδα είναι εξαιρετικό, ο προπονητής βρίσκει το σύστημα. Ο στόχος μας είναι, αν είναι δυνατόν, να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια, είτε έχουμε μαθηματικές ελπίδες για Ευρώπη είτε όχι.»

Για το παιχνίδι με την ΑΕΚ: «Έχουμε αρνητική παράδοση στο γήπεδο της ΑΕΚ, ομως, όπως λέω πάντα, κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Οπότε η προϊστορία μπαίνει στην άκρη, όπως και δεν τη λογαριάσαμε στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα. Θα πάμε να είμαστε συγκεντρωμένοι από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό για να πανηγυρίσουμε την πρώτη μας νίκη.»

Για τα αγωνιστικά: «Εκτός από τον Καλουλού, που είναι εκτός, αμφίβολος είναι ο Λέλε, του οποίου η κατάσταση θα κριθεί στην προετοιμασία της σημερινής προπόνησης. Ο Νικόλιτς επέστρεψε, έπαιξε και είναι έτοιμος. Όσον αφορά τον Καλουλού, είναι κοντά στην επιστροφή του και ίσως βρεθεί και στα τελικά του Μουντιάλ.»

Για τον κόσμο: «Θέλω να καλέσω τον κόσμο και στον τελικό του Κυπέλλου σήμερα στο γυναικείο για πρώτη φορά. Καλώ όλους τους φίλους του Άρη σήμερα στο “Αλφαμέγα” στις 19:00 και αύριο στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Σήμερα θα βρίσκεται και η αντρική ομάδα για να υποστηρίξει την προσπάθειά τους.»

 

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μεταμορφωμένη Μονακό, έριξε στο καναβάτσο την Μπαρτσελόνα και στέκεται στον δρόμο του Ολυμπιακού!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Πανέτοιμος να ηγηθεί!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Κυπελλούχος η Ολυμπιάδα που σάρωσε τα πάντα στο πέρασμά της!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Του έλειψε -και- αυτός

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Υποδοχή ΣΚΟΚ στον Αχιλλέα Σοφοκλέους!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Δύσκολο διπλό για τη Φενέρ πριν τα playoffs της Ευρωλίγκας

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Έμεινε άλλη μία νίκη για την ΑΕΚ και πάει τελικό!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Apollon Ladies: Η απόλυτη δυναστεία – Σήκωσε το 15ο Κύπελλο και πανηγύρισε το 14ο νταμπλ!

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Η απάντηση του Φάμπρεγκας για το φημολογούμενο ενδιαφέρον της Τσέλσι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Από την 9η θέση στο φινάλε ο Κοντίδης

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Η UEFA αποθέωσε τον Πινέδα: «Η μπάλα κολλάει πάνω του»

Ελλάδα

|

Category image

Λουτσέσκου: «Όσα συνέβησαν φέτος περιγράφουν τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ - Είμαστε όμως ακόμα εδώ και θέλουμε τον τίτλο»

Ελλάδα

|

Category image

Πάει καιρός και «πρέπει»

ΑΕΚ

|

Category image

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Μαζεμένα γκολ στο ένα, χωρίς τέρματα το άλλο...

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Έδειξε ικανή και αυτό εκνεύρισε περισσότερο

ΑΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη