Άρης: Τριήμερο ξεκούρασης και αποφόρτισης

Τριήμερο ξεκούρασης για τους ποδοσφαιριστές του Άρη, πριν την οριστική επιστροφή για το φινάλε της σεζόν

Οι παίκτες του ΜΙχάλη Γρηγορίου προπονήθηκαν για τελευταία φορά χθες, Πέμπτη, πριν την τριήμερη διακοπή για να φορτίσουν μπαταρίες. Η επιστροφή τους αναμένεται την Δευτέρα το απόγευμα, όπου και θα ξαναμπουν σε πρόγραμμα, ενόψει της επανέναρξης, μετά το μίνι μπρέικ λόγω Κυπέλλου.

Οι κιτρινόμαυροι μπαίνουν στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος, με δύο παιχνίδια - back to back - απέναντι στον ΟΦΗ, και θα δώσουν τα "ρέστα" τους για την 5η θέση, ανεξαρτήτως έκβασης του τελικού Κυπέλλου. Θυμίζουμε πως οι ομάδες του 5-8 θα περιμένουν την αναμέτρηση του Σαββάτου, ώστε να μάθουν αν η 5η θέση θα προσφέρει, εν τέλει, ευρωπαϊκό εισιτήριο ή όχι, ανάλογα αν ο νικητής θα είναι ο ΟΦΗ ή ο ΠΑΟΚ.

Ο Μιχάλης Γρηγορίου πάντως έχει μεταφέρει στους ποδοσφαιριστές του πως η δουλειά τους βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο και δεν αλλάζει κάτι το αν υπάρχει ευρωπαϊκό κίνητρο ή όχι.

SDNA.GR