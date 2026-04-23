Η viral φωτογραφία των ΑΕΛιστών

Η ΑΕΛ δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό του κυπέλλου στο «Στ. Κυριακίδης», παρόλα αυτά για ακόμα μία φορά ο κόσμος της έκλεψε την παράσταση στην εξέδρα.

Οι ΑΕΛίστες, εξάντλησαν όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια και δημιούργησαν από την αρχή μέχρι το φινάλε του αγώνα, εξαιρετική ατμόσφαιρα.

Ακόμα και μετά το 2-1, όπου ουσιαστικά τα πάντα πήραν τον δρόμο τους, οι ΑΕΛίστες, δεν σταμάτησαν λεπτό το τραγούδι.

Η viral ωστόσο φωτογραφία που κυκλοφορεί από χθες (22/4), δείχνει τους ΑΕΛίστες στην Πάφο και λίγες ώρες αργότερα στο «Νίκος Σολομωνίδης» για τον αγώνα μπάσκετ με τον Κεραυνό.

Διάφορα γκρουπ αλλά και μεμονομένα οι φίλοι της ΑΕΛ, ανέβασαν στα ΜΚΔ την πιο κάτω φωτογραφία η οποία δείχνει την αφοσίωση του ΑΕΛίστα στην ομάδα ανεξαρτήτως αθλήματος και κυρίως... αποτελέσματος.

Αν μη τι άλλο, respect.

