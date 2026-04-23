Το πρώτο παιχνίδι του β΄ γκρουπ με ξένο διαιτητή

Για πρώτη φορά στα φετινά πλέι οφ αγώνας του β΄ γκρουπ θα έχει πέραν από ξένο VAR, και ξένο διαιτητή στο γήπεδο.

Πρόκειται για την αναμέτρηση μεταξύ Εθνικού και Ολυμπιακού που θα διεξαχθεί στο Δασάκι την Κυριακή (26/4, 16:00) και η τεράστια σημασία της οποίας οδήγησε στον ορισμό ξένου ρεφ.

Θυμίζουμε πως με τέσσερις αγωνιστικές να απομένουν ο Εθνικός είναι 13ος με 27 βαθμούς και ο Ολυμπιακός, τον οποίον κυνηγά, είναι στην 11η θέση με 31 βαθμούς.

Σημειώνεται επίσης πως την προηγούμενη αγωνιστική, Εθνικός και Ολυμπιακός είχαν στους αγώνες τους (με Ύψωνα και Ακρίτα αντίστοιχα) ξένο VAR, φαινόμενο που επίσης είχε παρατηρηθεί για πρώτη φορά φέτος στο β΄ γκρουπ.