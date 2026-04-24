Μουντιάλ 2026: Μάρκο Ρούμπιο: «Οι ΗΠΑ δεν θέλουν ν΄αποκλείσουν το Ιράν»

Μουντιάλ 2026: Μάρκο Ρούμπιο: «Οι ΗΠΑ δεν θέλουν ν΄αποκλείσουν το Ιράν»

«Είναι εικασίες ότι το Ιράν μπορεί να αποφασίσει να μην έρθει και ότι η Ιταλία θα πάρει την θέση του.»

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, που θα συνεδιοργανώσουν το Μουντιάλ μαζί με τον Καναδά και το Μεξικό, δεν επιδιώκουν να αποκλείσουν το Ιράν από το Παγκόσμιο Κύπελλο του προσεχούς καλοκαιριού, όπως δήλωσε σχετικά ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η τοποθέτηση του κορυφαίου Αμερικανού διπλωμάτη, ήρθε λίγες ώρες μετά την προτροπή του αξιωματούχου των ΗΠΑ, Πάολο Τζαμπόλι για αντικατάσταση του Ιράν από την Ιταλία, στην κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση.

«Το πρόβλημα με το Ιράν δεν θα ήταν οι αθλητές του. Θα ήταν κάποιοι άλλοι άνθρωποι που θέλουν να φέρουν μαζί τους, μερικοί από τους οποίους έχουν δεσμούς με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης», δήλωσε ο Ρούμπιο στους δημοσιογράφους και πρόσθεσε:

«Δεν ξέρω από πού προέρχεται αυτό. Είναι εικασίες ότι το Ιράν μπορεί να αποφασίσει να μην έρθει και ότι η Ιταλία θα πάρει την θέση του. Εάν οι Ιρανοί παίκτες αποφασίσουν να μην έλθουν από μόνοι τους, θα είναι επειδή αποφάσισαν να μην έλθουν. Αυτό που δεν μπορούν να κάνουν είναι να φέρουν μια ομάδα τρομοκρατών του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στην χώρα μας προσποιούμενοι ότι είναι δημοσιογράφοι και προπονητές φυσικής κατάστασης».

