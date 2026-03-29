Η προκατάληψη δεν περιορίζεται μονάχα με την κάθοδο ξένων διαιτητών στο γήπεδο ή στο VAR. Θα μειωθεί εφόσον και ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας Αντόνιο Νταμάτο, τραβήξει αυτιά σε κάποιους ρεφ με αλαζονεία, που θεωρούν πως, όποια γκέλα και να κάνουν, θα οριστούν ξανά και μάλιστα σε αγώνα υψηλού κινδύνου.

Πραγματικά μερικές φορές ξεπερνούν τα όρια, έχουν μία αλαζονεία που εκνευρίζει και εφόσον δεν τιμωρούνται, δεν μπορούν ούτε να βελτιωθούν. Και όταν θα τιμωρηθούν, αυτό να γίνει γιατί έκαναν λάθη, όχι γιατί φώναξε η Χ ή Ψ ομάδα, με σκοπό να της χαϊδέψει τα αυτιά.

Χ.Χ