ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ολυμπιακός: Τα διλήμματα Μεντιλίμπαρ ενόψει ΑΕΚ

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει την Τρίτη στις προπονήσεις ενόψει playoffs και ΑΕΚ, με τον Μεντιλίμπαρ να έχει κρίσιμα διλήμματα στην επίθεση και τον σχηματισμό της ενδεκάδας.

Σε ρυθμούς playoffs μπαίνει από την Τρίτη το απόγευμα ο Ολυμπιακός, με τους «ερυθρόλευκους» να επιστρέφουν στις προπονήσεις και να στρέφουν την προσοχή τους στο μεγάλο ντέρμπι της πρεμιέρας με την ΑΕΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ καλείται να πάρει σημαντικές αποφάσεις για την ενδεκάδα, με το βασικό ερώτημα να αφορά τη διάταξη της επίθεσης. Ο Βάσκος τεχνικός σκέφτεται σοβαρά την επανένταξη του Τσικίνιο στο πλάνο, κάτι που ενδέχεται να αλλάξει τα δεδομένα στην επιθετική λειτουργία.

Το μεγάλο δίλημμα αφορά το αν ο Ολυμπιακός θα παραταχθεί με έναν ή δύο επιθετικούς. Σε περίπτωση που επιλεγεί διαφορετική προσέγγιση, τότε δύσκολα θα δούμε μαζί στην κορυφή τους Ταρέμι και Ελ Κααμπί.

Η «μάχη» για μια θέση στην επίθεση αναμένεται να παιχτεί ουσιαστικά ανάμεσα στον Ταρέμι και τον Τσικίνιο, με τον Μεντιλίμπαρ να ζυγίζει αγωνιστικά δεδομένα και ισορροπία στο σχήμα.

Από εκεί και πέρα, ο βασικός κορμός δείχνει να έχει «κλειδώσει». Οι Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα και Ονιεμαέτσι φαίνεται να έχουν προβάδισμα για την ενδεκάδα.

Στη μεσαία γραμμή, ο Έσε – εφόσον είναι απόλυτα έτοιμος – αναμένεται να πάρει φανέλα βασικού, με τον παρτενέρ του να προκύπτει ανάμεσα σε Μουζακίτη και Γκαρθία.

Στην επίθεση, Ζέλσον, Ποντένσε και Ελ Κααμπί θεωρούνται σταθερές επιλογές, με τις τελευταίες λεπτομέρειες να ξεκαθαρίζουν όσο ενσωματώνονται και οι διεθνείς.

Το τριήμερο ρεπό έδωσε την ευκαιρία στον Μεντιλίμπαρ να αποφορτιστεί, με τον ίδιο να περνά στιγμές χαλάρωσης εκτός Αθηνών. Ωστόσο, το κλίμα που επικρατεί γύρω από την ομάδα είναι σαφές: όλοι κινούνται πλέον με φόντο τη διεκδίκηση του τίτλου.

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Οι «σιδερένιοι» του πρωταθλήματος!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Tο «διαζύγιο» με τον Τούντορ δεν είναι το πιο... γρήγορο για την Τότεναμ στην «εποχή» της Premier League!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τέσσερις στροφές πριν το φινάλε η Αλκή εξασφάλισε άνοδο

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Κοϊτά, μία μετοχή που περίμενε και… εκτοξεύτηκε

Ελλάδα

|

Category image

Η... μεταμόρφωση επί Λοσάδα και η σωστή αξιοποίηση του ρόστερ

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

«Βόμβα» στη Formula 1: Αποχωρεί ο Φερστάπεν μετά το 2026!

AUTO MOTO

|

Category image

Έπρεπε να γίνει εδώ και χρόνια

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Μάχη» από τρεις ομάδες της Premier League για τον Εντικά!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χωρίς απρόοπτα ο Ολυμπιακός στο ΟΑΚΑ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Με χαμόγελα και καλή διάθεση ολοκλήρωσε η Εθνική ενόψει Μολδαβίας - Εκτός ο Μαλεκκίδης

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Γάλλοι... κοιτάτε να μαθαίνετε!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τέλος ο Τούντορ από την Τότεναμ μετά από 1,5 μήνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τρομερά πράγματα στην Άρσεναλ, φεύγει και ο Θουμπιμέντι από την Ισπανία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σημαντική επιστροφή για τον ΑΠΟΕΛ

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Εθνική Ελλάδας: Η γαλανόλευκη ολοκλήρωσε την προετοιμασία της στον Ρέντη και αναχωρεί για τη Βουδαπέστη

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη