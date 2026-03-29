Ολυμπιακός: Τα διλήμματα Μεντιλίμπαρ ενόψει ΑΕΚ

Σε ρυθμούς playoffs μπαίνει από την Τρίτη το απόγευμα ο Ολυμπιακός, με τους «ερυθρόλευκους» να επιστρέφουν στις προπονήσεις και να στρέφουν την προσοχή τους στο μεγάλο ντέρμπι της πρεμιέρας με την ΑΕΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ καλείται να πάρει σημαντικές αποφάσεις για την ενδεκάδα, με το βασικό ερώτημα να αφορά τη διάταξη της επίθεσης. Ο Βάσκος τεχνικός σκέφτεται σοβαρά την επανένταξη του Τσικίνιο στο πλάνο, κάτι που ενδέχεται να αλλάξει τα δεδομένα στην επιθετική λειτουργία.

Το μεγάλο δίλημμα αφορά το αν ο Ολυμπιακός θα παραταχθεί με έναν ή δύο επιθετικούς. Σε περίπτωση που επιλεγεί διαφορετική προσέγγιση, τότε δύσκολα θα δούμε μαζί στην κορυφή τους Ταρέμι και Ελ Κααμπί.

Η «μάχη» για μια θέση στην επίθεση αναμένεται να παιχτεί ουσιαστικά ανάμεσα στον Ταρέμι και τον Τσικίνιο, με τον Μεντιλίμπαρ να ζυγίζει αγωνιστικά δεδομένα και ισορροπία στο σχήμα.

Από εκεί και πέρα, ο βασικός κορμός δείχνει να έχει «κλειδώσει». Οι Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα και Ονιεμαέτσι φαίνεται να έχουν προβάδισμα για την ενδεκάδα.

Στη μεσαία γραμμή, ο Έσε – εφόσον είναι απόλυτα έτοιμος – αναμένεται να πάρει φανέλα βασικού, με τον παρτενέρ του να προκύπτει ανάμεσα σε Μουζακίτη και Γκαρθία.

Στην επίθεση, Ζέλσον, Ποντένσε και Ελ Κααμπί θεωρούνται σταθερές επιλογές, με τις τελευταίες λεπτομέρειες να ξεκαθαρίζουν όσο ενσωματώνονται και οι διεθνείς.

Το τριήμερο ρεπό έδωσε την ευκαιρία στον Μεντιλίμπαρ να αποφορτιστεί, με τον ίδιο να περνά στιγμές χαλάρωσης εκτός Αθηνών. Ωστόσο, το κλίμα που επικρατεί γύρω από την ομάδα είναι σαφές: όλοι κινούνται πλέον με φόντο τη διεκδίκηση του τίτλου.

