Γουεμπανιαμά: «Δεν είναι αλήθεια ότι δεν παίζουν άμυνα στο ΝΒΑ»

Κάθετα αντίθετος με ένα… ρεύμα που αναφέρει πως στο ΝΒΑ οι άμυνες είναι πολύ χαλαρές εμφανίστηκε ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά. Ο σχεδόν βέβαιος νικητής του βραβείου του κορυφαίου αμυντικού της σεζόν (και βασικός υποψήφιος για MVP) τόνισε πως απλώς υπάρχει τόσο ταλέντο που υπερέχει των αμυνών.

«Και πριν έρθω στο ΝΒΑ, γινόταν πολύ κουβέντα ότι εδώ κανείς δεν παίζει πλέον άμυνα ή ότι δεν υπάρχει άμυνα στο NBA. Το άκουγα αυτό πολύ πριν έρθω εδώ, αλλά δεν είναι αλήθεια. Απλώς οι παίκτες είναι τόσο ταλαντούχοι... Στην πραγματικότητα και άμυνα παίζουν οι παίκτες και γίνεται πολύ σκάουτινγκ στους αντιπάλους. Με εξέπληξε η αφοσίωση ολόκληρου του σταφ σε αυτό το κομμάτι όταν ήρθα εδώ. Και το έχω ακούσει αυτό από άλλες ομάδες. Ομάδες που κερδίζουν, ομάδες που δεν κερδίζουν. Και δεν κερδίζαμε πολύ εκείνη την εποχή. Όντως όλοι παίζουν άμυνα στο ΝΒΑ και υπάρχουν πολλές εκθέσεις για τον τρόπο που επιτίθεται ο αντίπαλος», τόνισε ο σούπερ σταρ των Σπερς.

