Ηλιόπουλος: «Η ΑΕΚ θα είναι πάντα πρωταγωνίστρια και σύμμαχος της καθαρής ποδοσφαιρικής πραγματικότητας»

Ιδιαίτερο μήνυμα προς τον κόσμο της ΑΕΚ έστειλε ο Μάριος Ηλιόπουλος, με αφορμή τη συμμετοχή του στην 10η Ανάβαση Ελασσόνας, συνδυάζοντας τον μηχανοκίνητο αθλητισμό με τις αξίες που πρεσβεύει και το ποδόσφαιρο.

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ στάθηκε στη σημασία της πίστης, της επιμονής και της υπομονής, υπογραμμίζοντας ότι η επιτυχία δεν είναι αποτέλεσμα συγκυριών, αλλά συνέπεια συνεχούς προσπάθειας και σεβασμού στις αρχές του ευ αγωνίζεσθαι.

«Όταν κάνεις κάτι με πίστη, επιμονή, υπομονή και αγάπη, με σεβασμό στον αθλητισμό, τότε μπορείς να φτάσεις ψηλά», ανέφερε χαρακτηριστικά, στέλνοντας ταυτόχρονα σαφές μήνυμα και προς τους φίλους της Ένωσης.

Ο Ηλιόπουλος τόνισε πως η ΑΕΚ θα συνεχίσει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, όχι μόνο αγωνιστικά αλλά και σε επίπεδο αξιών, επισημαίνοντας: «Η ΑΕΚ θα είναι πάντα πρωταγωνίστρια, μονομάχος και θα προσπαθεί για το καλύτερο, για την καθαρότητα και το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου».

Παράλληλα, ο Ηλιόπουλος είχε και αγωνιστική παρουσία στην 10η Ανάβαση Ελασσόνας, όπου κατέκτησε την τρίτη θέση με Ford Fiesta (κλάση FST), σημειώνοντας χρόνο 2:08.11.

Την πρώτη θέση κατέλαβε ο Μηνάς Μπενής με Skoda Fabia R5 (2:07.46), ενώ δεύτερος ήταν ο Μιχάλης Ευθυμίου με Ford Escort WRC (2:08.02).

