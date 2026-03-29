ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Ο χρόνος θα δείξει εάν έπραξε ορθά...

Στην πρώτη μεταγραφική της κίνηση ενόψει της νέας ποδοσφαιρικής χρονιάς προχώρησε η ΑΕΚ.

Με εισήγηση του Τσάβι Ρόκα (πριν αποχωρήσει από την ομάδα), οι Λαρνακείς έκλεισαν, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, τον 26χρονο (22/9/99) επιθετικό του Εθνικού Άχνας Νικόλας Αντερέγκεν, το συμβόλαιο του οποίου με την προσφυγική ομάδα εκπνέει τέλη ερχόμενου Μαΐου. Ο Αργεντινός φορ μετρά 26 συμμετοχές στο φετινό πρωτάθλημα με τα χρώματα του Εθνικού, τις 25 ως βασικός, έχοντας σκοράρει 11 τέρματα. Ένα γκολ πέτυχε και στο θεσμό του κυπέλλου. Στο Δασάκι βρίσκεται από το 2024, έχοντας συνολικά 54 συμμετοχές και 22 τέρματα.

Η ΑΕΚ προτίμησε να μην αγοράσει τον παίκτη τον περασμένο Ιανουάριο και αρκέστηκε στη συμφωνία μαζί του, η οποία θα ενεργοποιηθεί από την 1η Ιουνίου. Ο χρόνος θα δείξει εάν η ΑΕΚ έπραξε ορθά, δηλαδή να αποκτήσει τον Αντερέγκεν από το ερχόμενο καλοκαίρι, χωρίς να καταβάλει κάποιο αντίτιμο στον Εθνικό, και όχι από τον περασμένο Ιανουάριο.

Θυμίζουμε, ότι η ομάδα της Λάρνακας, η οποία βρίσκεται στο -6 από την κορυφή και διεκδικεί το πρωτάθλημα, απέμεινε με έναν σέντερ φορ, τον Βόσνιο Ριάντ Μπάγιτς, καθότι ο Κάρολ Ανγκιέλσκι προ πολλού έχει κουνήσει μαντήλι από την «ΑΕΚ Αρένα» ενώ ο Έντζο Καμπρέρα στάθηκε φοβερά άτυχος, αφού τραυματίστηκε σοβαρά στον πρόσφατο επαναληπτικό με την Κρίσταλ Πάλας και υπολογίζεται ότι θα επανέλθει στην ενεργό δράση, καλώς εχόντων των πραγμάτων, περί τα τέλη του τρέχοντος έτους. Ως εκ τούτου, στις εννέα εναπομείνασες αγωνιστικές των πλέι οφ, η ΑΕΚ θα πορευτεί αναγκαστικά μόνο με τον Μπάγιτς στη θέση «9», εκτός κι αν ο Ροθάδα προβεί σε αλχημείες σε κάποιο ή κάποια παιχνίδια.

Στο τέλος ξυρίζουν τον γαμπρό, λέει μία λαϊκή ρήση και ο Ρόκα θα κριθεί (και) γι’ αυτή του την απόφαση, όπως και για τις μεταγραφές Ιανουαρίου, οι οποίες ακόμα δεν έχουν προσφέρει τίποτε…

 

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

