Εφιαλτική εμπειρία...
Η Εθνική Ελπίδων γνώρισε με σκληρό τρόπο τη δυναμική της Εθνικής Ισπανίας.
Η αλήθεια είναι πως είναι άλλο επίπεδο η Ισπανική σχολή.
Και οι παίκτες της Εθνικής Ελπίδων το διαπίστωσαν από... κοντά στην αναμέτρηση της Παρασκευής.
Μία εφιαλτική εμπειρία αφού το 7-0 είναι πολύ βαρύ. Ειδικά στο β΄ μέρος υπήρξε κατάρρευση και ο Κωνσταντίνος Μακρίδης καλείται να σηκώσει όρθιους τους διεθνείς.
Δεν είναι η ήττα, είναι ο τρόπος και είναι ένα σκορ που στενοχωρεί και προβληματίζει...
Χ.Χ