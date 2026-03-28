Η αλήθεια είναι πως είναι άλλο επίπεδο η Ισπανική σχολή.

Και οι παίκτες της Εθνικής Ελπίδων το διαπίστωσαν από... κοντά στην αναμέτρηση της Παρασκευής.

Μία εφιαλτική εμπειρία αφού το 7-0 είναι πολύ βαρύ. Ειδικά στο β΄ μέρος υπήρξε κατάρρευση και ο Κωνσταντίνος Μακρίδης καλείται να σηκώσει όρθιους τους διεθνείς.

Δεν είναι η ήττα, είναι ο τρόπος και είναι ένα σκορ που στενοχωρεί και προβληματίζει...

Χ.Χ