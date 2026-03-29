O Ντάις «έσπασε» τη σιωπή του για τα δημοσιεύματα που τον συνδέουν με την Τότεναμ!

Τα δημοσιεύματα πάρα πολλά. Κάθε μέρα γίνονται και περισσότερα. Όσο η Τότεναμ δεν μπορεί να σταθεροποιήσει την απόδοσή της, κανείς δεν μπορεί να βεβαιωθεί, για το αν θα συνεχίσει ο Ίγκορ Τούντορ στον πάγκο. Ο Σον Ντάις είναι ένας προπονητής που έχει «ακουστεί» έντονα, με τον Άγγλο τεχνικό να δίνει την απάντησή του για όλα αυτά.

Η Τότεναμ δεν μπορεί να «ανασάνει» και η θέση της στην Premier League, αλλά και αυτή του Ίγκορ Τούντορ είναι στον «αέρα».

Τι θα συμβεί τις επόμενες ημέρες κανείς δεν το γνωρίζει, αλλά τα σενάρια είναι πάρα πολλά. Ο Σον Ντάις είναι ένας προπονητής που έχει «ακουστεί» πάρα πολύ έντονα, αλλά δεν έχει υπάρξει κάτι προχωρημένο.

Ο Άγγλος τεχνικός ήταν καλεσμένος σε εκπομπή του «talkSPORTS» και μίλησε για πολλά και διάφορα πράγματα.

Ένα από αυτά, ήταν και τα όσα έγραφε ένα δημοσίευμα, για μία πιθανή συνάντηση του Σον Ντάις με την Τότενα, για να μιλήσουν για μία πιθανή συνεργασία.

Πριν από λίγες ημέρες είχε βρεθεί σε μία παμπ και ένας τον ρώτησε αν έχει μιλήσει με τους Λονδρέζους. Ωστόσο, ο πρώην προπονητής της Νότιγχαμ Φόρεστ έδωσε μία απάντηση «ντρίμπλα» λέγοντάς του: «Για να είμαι εδώ, μάλλον είναι απίθανο έχει συμβεί».

Αναλυτικά, τι είπε ο Σον Ντάις:

«Είναι καταπληκτικό, ειλικρινά. Ήμουν σε μια παμπ ακριβώς δίπλα στο σπίτι μου και ένας τύπος μου λέει: ‘Α, υποτίθεται ότι θα μιλήσεις με την Τότεναμ απόψε’.

Είπα, "Λοιπόν, κάθομαι δίπλα σου και πίνεις ένα ποτήρι Guinness, οπότε είναι απίθανο! Εκτός κι αν δουλεύεις για την Τότεναμ και αυτοί είναι στην παμπ Seven Stars και πίνουν ένα ποτήρι Guinness, είναι απίθανο"».

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τι είπε ο Σον Ντάις:

🔥 Sean Dyche on talkSPORT 🔥



Sean Dyche reacts to rumours of him being linked to Spurs, as the North London club face a relegation scrap 👀



— talkSPORT (@talkSPORT) March 28, 2026

