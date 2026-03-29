Τοξικό, μα κορυφαίο...

Είναι πολλοί που χαρακτηρίζουν το πρωτάθλημα της Σούπερ Λιγκ, ως το πλέον τοξικό. Και μεταξύ μας, δίκιο έχουν. Από εκεί και πέρα, κανείς δεν μπορεί να στερήσει από τα αδέρφια της στην Ελλάδα πως φέτος το ενδιαφέρον είναι... στον Θεό ενόψει των Πλέι Οφ. Η ΑΕΚ είναι πρώτη στο +2 από τον Ολυμπιακό και στο +3 από τον ΠΑΟΚ. Οι τρεις από τις τέσσερις ομάδες του πρώτου γκρουπ διεκδικούν το πρωτάθλημα! Ποιος όμως θα το κατακτήσει; Είναι αρκετό το προβάδισμα που έχει η ομάδα του Νίκολιτς; Πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του Παναθηναϊκού στην τετράδα; Μπορεί ο ΠΑΟΚ με τόσους τραυματισμούς; Το γυρίζει ο Μεντιλίμπα; Αυτά και άλλα τόσα ερωτήματα θα βρουν απαντήσεις μέχρι τον Μάη. Το πιο σημαντικό όμως ένα είναι... Πόση τοξικότητα αντέχεις μέχρι τότε;

